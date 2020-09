Estudio revela que hay 5 tipos de dueños de gatos, ¿cuál eres tú?

Si te encantan los felinos y tienes uno en casa, entonces te interesará saber con cuál de los tipos de dueños de gatos coincide tu personalidad

SUSANA CARRASCO 07/09/2020

07/09/2020 19:00 hrs.

¿Sabías que existen varios tipos de dueños de gatos? Así lo reveló un reciente estudio realizado por investigadores británicos, donde se clasificaron a aquellos que tienen un felino en casa en función de las actitudes que toman frente a dos comportamientos específicos de sus mascotas: el vagabundeo y la caza de animales como aves.

Para descubrir estos tipos de dueños de gatos, los investigadores realizaron un cuestionario online para encuestar a media centena de propietarios de los también llamados "michis", descubriendo que había ciertos rasgos que permitían clasificarlos en 5 categorías diferentes.

Si quieres saber todo lo que encontraron, sigue leyendo y descubre el tipo de dueño de gato que eres, ¿estás listo?

Tipos de dueños de gatos

Los investigadores de la Universidad de Exeter, en Reino Unido descubrieron en su estudio publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and the Envorement, retomado por El Confidencial, que conocer los tipos de dueños de gatos es un primer paso hacia la comprensión de cómo los propietarios ven a sus mascotas y cómo esa información ayuda a manejarlos mejor.

Tras analizar los resultados, los investigadores llegaron a la conclusión de que hay una necesidad de aplicar diversas estrategias de gestión que reflejen las diferentes perspectivas de los dueños de gatos, pues existe una amplia gama de puntos de vista respecto al comportamiento de los felinos, destacándose los siguientes:

1. Cuidadores concienzudos

Se preocupaban y se responsabilizaban por el impacto de sus gatos, es decir, estaban mucho más al pendiente del comportamiento de su felino y buscaban que no escaparan de casa para evitar que sufrieran lesiones u otro tipo de daños, además de que les impedían cazar para no afectar la vida silvestre.

2. Protectores preocupados

En este tipo de dueños de gatos destacó que son personas que se centraban en la seguridad de los gatos, protegiéndolos de tantos peligros como les fuera posible.

3. Guardianes tolerantes

Aquí la principal característica es que son dueños de gatos a los que no les gustaba que sus mascotas salieran a cazar animales silvestres como aves, pero tendían a aceptarlos.

4. Propietarios laissez-faire

Estos dueños de gatos se reconocen porque en general, desconocen en gran medida que sus mascotas salen a la calle a vagabundear y cazar.

5. Defensores de la libertad

Se caracterizaban por oponerse totalmente a las restricciones en el comportamiento de sus peludos, es decir, estaban a favor de permitir que su gato pudiera hacer prácticamente lo que le diera la gana, como salir a vagabundear y cazar.

"La mayoría de los propietarios de gatos del Reino Unido valoran el acceso al exterior para sus gatos y se oponen a la idea de mantenerlos dentro para evitar la caza. Sin embargo, sólo uno de los tipos de dueños veía la caza como algo positivo, lo que sugiere que el resto podría estar interesado en reducirla de alguna manera", explica Sarah Crowley, autora principal del estudio e investigadora del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Exeter.

La realidad es que más allá de ser un dueño permisivo o no, la caza en los gatos puede tener un impacto importante en la vida silvestre, especialmente en las poblaciones de aves, por lo que es fundamental aplicar medidas para reducir este comportamiento y al mismo tiempo, cuidar de nuestra mascota.

(Con información de El Confidencial)