Estudio revela por qué un perro desea salvar a su dueño del peligro

Las historias de perros que salvan a su dueño son muy comunes, pero hasta ahora, se sabía muy poco sobre las motivaciones detrás de estos actos

SUSANA CARRASCO 03/06/2020

03/06/2020 18:04 hrs.

¿Alguna vez te has preguntado por qué un perro salva a su dueño del peligro? Pues no eres el único y una serie de experimentos científicos evaluaron cuáles son las motivaciones detrás del deseo de las mascotas por rescatar a los humanos que aman de situaciones de riesgo.

En más de una ocasión hemos escuchado historias sobre perros que lo dan todo con tal de mantener a salvo a su dueño y te sorprenderá conocer las razones por las que lo hacen sin necesidad de recibir algo a cambio.

¿Por qué un perro salva a su dueño?

Aunque las historias sobre perros que rescatan a sus dueños son muy comunes, poco se sabe sobre las motivaciones que hay detrás de sus actos heroícos, por lo que investigadores se dieron a la tarea de averiguarlo.

Una serie de experimentos en los que participaron 60 perros domésticos y que realizaron científicos de la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos, evalúo las motivaciones que tienen las mascotas para salvar a sus dueños de situaciones peligrosas.

El estudio publicado en Science Alert, consistía en atrapar al dueño de cada uno de los perros dentro de una gran caja, con una puerta liviana que fácilmente la mascota podía remover. La persona atrapada debía gritar y pedir ayuda mientras estaba encerrado, pero debía hacerlo de la forma más realista posible.

Según el psicólogo Joshua Van Bourg, investigador del estudio, un tercio de los perros rescataron a su dueño, que aunque a primera vista no es una cifra tan impresionante, esconde un trasfondo que se debe analizar detenidamente.

Para el experto, la clave está en que, a pesar de que los perros no sabían cómo abrir la caja, la proporción de los que lo lograron subestima en gran medida a aquellos que no pudieron, pero sí deseaban hacerlo.

En conclusión, prácticamente todos los perros querían rescatar a sus dueños del peligro, pero no sabían cómo lograrlo.

Pero, ¿y si agregamos algo tan estimulante como el amor de sus dueños, por ejemplo, un plato de su comida favorita?, ¿seguirían rescatando a su amado humano? El experimento también se dio a la tarea de darle respuesta a esta cuestión y se encontró que un 84% de los canes fue por la comida pero también liberó a su dueño de la caja donde estaba encerrado.

Esto significa que para un perro, tanto la acción de rescatar a su dueño como de comer un plato de su alimento favorito son igualmente gratificantes.

Perros se preocupan por su humano

Otro de los experimentos realizados consistió en mantener al dueño encerrado en la caja simplemente leyendo una revista, sin pedir auxilio ni dar señales de que estuviera en peligro y se observó que los perros estaban tranquilos también, a diferencia de la primera prueba en la que el dueño gritaba desesperadamente, donde se mostraban mucho más estresados, ladraban más y lloriqueaban en exceso.

"Lo fascinante de este estudio es que muestra que los perros realmente se preocupan por su gente. Incluso sin entrenamiento, muchos perros intentaban rescatar a las personas que parecían estar en apuros y cuando fallaron, pudimos ver lo molestos que estaban", señala el psicólogo Clive Wynne, de la Universidad Estatal de Arizona.

Los análisis demostraron que los perros que no rescataron a sus dueños no lo lograron porque no sabían cómo hacerlo, no porque no quisieran ni mucho menos porque no se preocuparan por ellos.

Ahora que ya sabes por qué un perro salva a su dueño, ten por seguro que, si un día estás en peligro, tu mejor amigo de cuatro patas hará lo que sea por ayudarte, sin importar si obtendrá un premio o no, aunque será mucho más probable que lo logre si sabe exactamente cómo hacerlo.

(Con información de El Confidencial)