Estudio revela el significado del color de los gatos

Se comprobó que el significado del color de los gatos influye de forma importante en su comportamiento y personalidad

SUSANA CARRASCO 12/03/2020

12/03/2020 13:51 hrs.

Recientemente, los gatos han ganado mucha popularidad y se han posicionado como las mascotas favoritas de muchos, no solo por su forma de ser independiente, sino porque son hermosas criaturas peludas con colores que nos encantan. ¿Sabías que el significado del color de los gatos puede decir mucho de su personalidad?

Conoce el significado del color de tu felino y descubre por qué se comporta como lo hace.

Significado del color de los gatos

Se cree que los gatos son animales muy independientes y hasta menos cariñosos en comparación con los perros, pero los expertos señalan que la personalidad de un gato, depende en gran manera de la crianza que le demos en sus primeros meses.

Por naturaleza no es tan social como un perro, pero si se acostumbra a estar con otros animales y personas, es capaz de convivir perfectamente.

"Al contrario de lo que piensan muchos, el gato también puede ser un gran compañero que va a estar feliz siempre", explica María Virginia Ragau, veterinaria y especialista en etología clínica.

Sin embargo, la personalidad de un gato no siempre está determinada por la crianza, pues estudios han demostrado que incluso el color de su pelaje puede tener un papel determinante en su forma de ser.

Un estudio realizado por la Universidad de California, en Estados Unidos y publicado en elJournal of Applied Animal Welfare Science comprobó que la apariencia de un gato puede predecir o darnos información sobre su comportamiento y su personalidad.

Por medio de una serie de pruebas hechas con un total de 1,432 gatos, investigadores llegaron a la conclusión de que los gatos que tenían pelo blanco mezclado con negro, gris o marrón, suelen ser más salvajes y pueden tener comportamientos más agresivos.

Las gatas de muchos colores en su pelaje, como las cálico, torbies y tortoiseshells, también parecen tener niveles más altos de agresividad.

Según el estudio, este comportamiento poco amigable se presenta fundamentalmente en tres momentos: durante las interacciones diarias con su dueño y otras mascotas, al cargarlos y al llevarlos al veterinario.

Para llegar a esta conclusión, los gatos participantes de la prueba fueron sometidos a diferentes situaciones, como estímulos positivos y negativos, interacciones diarias en tratamientos y durante las visitas al veterinario.

Los resultados de la investigación también revelaron que contrario a lo que se cree, los gatos negros y en general aquellos que son de un solo color, son los más pacíficos.

La tendencia a una mayor agresividad en los gatos que tienen varios colores mezclados en su pelaje, puede ser resultado de modificaciones genéticas que ocurrieron a lo largo de millones de años con la mezcla de razas, según las teorías de los investigadores.

No obstante, cabe resaltar que el significado del color de un gato no es un factor único para determinar el comportamiento dócil o agresivo del felino, se trata simplemente de una observación estadística que también se relaciona con otros elementos, como el ambiente en el que se cría el gato, los animales con los que convive, los espacios para jugar que tiene, etc.

¿Cómo mejorar el comportamiento de mi gato?

Para que un animal conviva de forma tranquila con las personas y con otras mascotas, es necesario trabajar en el proceso de sociabilización de la mascota.

"Debe estar en contacto con otros gatos, perros u otras especies con las que vaya a convivir, si lo hacemos desde edad temprana, como el primer o segundo mes de vida, no tendrá ningún problema de convivencia", señala la experta Ragau a Infobae.

Otra recomendación importante es castrar o esterilizar al gato, para evitar peleas con otros gatos, fugas de la casa o la conducta de marcación con orina.

Finalmente, para que un gato tenga un comportamiento tranquilo, independientemente de su color, hay que brindarle las condiciones necesarias en casa, para ello debemos acondicionar el ambiente, darle juguetes y una cama y arenero limpios.

"Los gatos también pueden ser animales sociales, siempre y cuando los dueños se encarguen de sociabilizarlos para que se adapten al ambiente", concluye la especialista en comportamiento animal.

Así que sin importar el significado del color de un gato, es posible criarlo de la forma correcta para favorecer su buen comportamiento, salud y bienestar.

