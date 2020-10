¿Es cierto que los gatos eligen a sus dueños?

No hay pruebas científicas de que los gatos eligen a sus dueños, pero si hay factores que podrían influir en que ocurra

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 20/10/2020

20/10/2020 18:12 hrs.

Existen muchas creencias acerca de los felinos actualmente y una de las más comunes es la que afirma que los gatos eligen a sus dueños y no al revés, pues su poderosa intuición les permite reconocer a las personas especiales, ¿qué tan cierto es esto?

Quizá pienses que no es verdad debido a que fuiste tú quien eligió tenerlo en casa, pero la realidad es que hay algunos factores que sí podrían darle la razón a esta creencia.

(Foto: Pexels)

Si te preguntas cómo eligen los gatos a su dueño, te sugerimos seguir leyendo para conocer todo al respecto.

Según el portal Mis animales, los gatos detectan la energía de las personas, aunque depende mucho de la personalidad del animal, pero si este demuestra claramente que no quiere acercarse a alguien nuevo o se le eriza la piel, es que no percibe algo bueno. Los gatos son más sensibles incluso a las ondas electromagnéticas de los aparatos eléctricos. También son capaces predecir cuando un humano está enfermo. Esto se debe a que detectan señales minúsculas que nosotros no podemos identificar.

¿Los gatos eligen a sus dueños?

Lo primero que debes de entender es que un gato y en general, las mascotas, no tienen dueño, porque ese término se refiere a que un objeto nos pertenece, de manera que como nos referimos a seres vivos, lo ideal es decir que un gato elige a su compañero o mejor aún, a su familia.

Aclarando eso, el portal Mundo gato señala que los gatos sí eligen con quien vivir debido a que son animales muy intuitivos y con una gran sensibilidad que les permite identificar a las personas con quienes la convivencia será agradable.

Esto puede ser evidente cuando de pronto un gato se acerca a tu casa y poco a poco se gana tu confianza para que lo dejes entrar hasta que más tarde, terminas adoptándolo. Es claro que el gato te eligió. Pero hay otras circunstancias en las que los gatos no pueden elegir, o eso es lo que se cree, como cuando vas a un centro de adopción con la intención de llevarte uno a casa.

(Foto: Freepik)

Puedes simplemente elegir a uno por su color u otras características que te gusten, pero lo mejor siempre es dejar que sea el felino el que te elija, es decir, pide que te dejen estar un momento con varios gatos, siéntate un momento a convivir con ellos, deja que te rodeen y huelan. Notarás que algunos no te hacen caso, pero aquel que se acerca a ti y se queda contigo, restregándose en tus piernas o hasta ronroneando, es el que te ha elegido porque percibe algo especial en ti.

Todo depende de la calidad de vida que le des

Claro, si a pesar de que un gato te eligió, tú no le brindas los cuidados necesarios ni lo haces sentir bien en casa, es probable que la mascota prefiera irse a buscar un mejor hogar, porque antes que nada, el gatito buscará vivir en un entorno adecuado donde se cumplan sus necesidades fisiológicas y sobre todo, reciba amor.

(Foto: Pexels)

Cuando tienes un gato y notas que le gusta estar en casa, realmente es así, pues significa que ya lo considera su territorio, un espacio seguro y aislado de amenazas, limpio y donde puede descansar, comer y jugar a gusto.

De manera que para que un gato te elija, debes ver por su bienestar físico y emocional, dándole atención, alimento, refugio, relaciones sociales, seguridad, tranquilidad y motivación. Verás que, aunque al principio un gato evite el contacto contigo, poco a poco tendrá la confianza de acercarse y permitirte generar un vínculo.

(Foto: Freepik)

Otros factores que influyen en que un gato te elija

Cubrir sus necesidades físicas no es suficiente, tienes que saber cómo relacionarte con el gato y para ello, debes respetar sus límites, sin agobiarlo demasiado ni forzarlo a estar contigo. Recuerda que la confianza se gana poco a poco, así que ten paciencia.

Otro punto importante es que los gatos son sensibles a las situaciones de violencia, así que, si le gritas o le pegas, ten por seguro que el animal te tendrá miedo y no querrá volver, además de que le generarás mucho estrés y malestar.

(Foto: Pexels)

En conclusión, los gatos sí eligen a sus dueños, pero principalmente, se adaptan a las circunstancias que les tocan. Puede que, al principio, no seas su persona favorita, pero es muy probable que se quede contigo si ve que tiene cubiertas sus necesidades y que lo tratas bien. Si tienes paciencia, aunque no te haya elegido, siempre podrás ganarte poco a poco su cariño y su confianza. Recuerda que la mayoría de los gatos generan vínculos seguros con las personas que los cuidan.

(Con información de Mundo gato, Experto Animal, Noti gatos)