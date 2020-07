¿Es bueno tener una serpiente de mascota?

Si estás interesado en adoptar una serpiente como mascota, aquí te decimos qué ventajas podrías tener

MELISSA SIERRA 29/07/2020

29/07/2020 16:59 hrs.

Cuando pensamos en mascotas es común que llegue a nuestra mente la imagen de un perro, gato, o pez, sin embargo, algunas personas gustan de otros animales menos comunes y excéntricos, como es el caso de las serpientes.

Algunos tipos de serpientes son considerado domésticos, por lo que pueden fungir como una mascota bajo ciertas condiciones. Este tipo de animales pueden causar miedo en algunas personas, pero en los amantes de las víboras, pueden ser el compañero ideal para la vida, pues llegan a vivir hasta 30 años.

No todas las serpientes pueden ser mascotas, por lo que antes de adoptar una se debe conocer cuáles no representan peligro para ti o tu familia, además, debes analizar si la compañía de una serpiente es lo que esperas de una mascota, te decimos si es bueno tener una.

¿Una serpiente es una buena mascota?

Una vez que elegiste un tipo de serpiente doméstica para tu hogar, algunos aspectos que debes considerar de ellas es qué tipo de compañía tiene para ofrecerte, pues de acuerdo con la técnico veterinario Miriam Arana en Experto Animal, estos animales no generan apego con sus dueños.

A diferencia de los perros, las serpientes no muestran devoción, agradecimiento ni afecto hacia sus dueños, por lo que no importa qué tanto te encariñes con tu mascota, ésta no te dará ninguna muestra de cariño incluso si vive contigo 30 años.

Ventajas de tener una serpiente de mascota

Sin embargo, si tomas la decisión de tener una serpiente, algunas de las ventajas que este animal te proporcionará de mascota, son:

-Sólo requieren alimento cada 8 o 15 días.

-Al no tener pelaje o plumas, no causan ninguna alergia.

-Requieren de un espacio pequeño para vivir, adaptado a su tamaño.

-No desprenden olor corporal.

-No invadirán o ensuciarán tu espacio.

-Son amantes del silencio, así que no te causarán ningún ruido que afecte tu tranquilidad.

¿Qué debes considerar antes de adoptar una serpiente de mascota?

A pesar de que las serpientes pueden ser animales de fácil convivencia, antes de adoptar una debes considerar los cuidados que ésta necesitará, esto para preservar su bienestar físico y darles una buena calidad de vida.

Al igual que todos los animales, una serpiente doméstica necesita de un alojamiento óptimo según su tamaño y tipo, éste deberá ser un terrario con buena ventilación. Así mismo, las serpientes requieren que el sustrato de su hábitat se cambie periódicamente para que se mantenga limpio.

Aunque las serpientes sólo comen una vez a la semana, debes proporcionarles pequeños roedores, aves o gusanos, dependiendo de su especie, así como complementos vitamínicos y agua, recuerda llevar a tu mascota con un médico veterinario para que te otorgue detalles para el cuidado de tu exótica mascota.

Las especies de serpiente domésticas que puedes adoptar como mascotas son:

-Serpiente de maíz

-Pitón real

-Pitón de la India

-Serpiente de leche.

¿Te animas a adoptar una serpiente como mascota?