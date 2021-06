¿Es bueno o malo acariciar a los gatos?

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Lincoln (Reino Unido), la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad de Medicina Veterinaria (Austria) concluyó que pueden padecer mucho estrés si se les acaricia frecuentemente.

El estudio determinó que los gatos que toleran ser acariciados lo disfruten o no suelen presentar más estrés que los que no aceptan caricias. Expertos en comportamiento felino indican que no es recomendable acariciar a los gatos si antes ellos no se acercan a nosotros y buscan el contacto.

(Foto: Pexels)

¿Cómo acariciar a un gato?

En primer lugar, es importante que el gato manifieste si desea recibir cariño y que controle la zona de su cuerpo en la que está dispuesto a ser acariciado y durante cuánto tiempo. También se debe prestar atención al comportamiento y a las posturas que adquiere el felino durante las interacciones para asegurarnos de que está cómodo.

Los gatos no están a gusto con las caricias de forma natural. Tienen que acostumbrarse a ellas en las primeras siete semanas de vida. Si se acostumbran a las caricias en este periodo de tiempo es muy probable que las disfruten.

A la mayoría de los gatos les encanta que les toquen alrededor de las zonas en las que se localizan las glándulas faciales, como la base de las orejas, bajo la barbilla y cerca de las mejillas. Por el contrario, no disfrutan tanto del contacto en la barriga, el lomo y la base de la cola.

(Foto: Pexels)

¿Cómo saber si tu gato disfruta tus caricias?

Mantiene la cola erguida e inicia el contacto.

Ronronea y hace algo parecido a amasar con las patas delanteras.

Mueve suavemente la cola de lado a lado mientras la estira en el aire.

Exhibe una postura y una expresión facial relajadas, con las orejas apuntando hacia delante.

Te empuja con cariño si detienes las caricias, para indicar que continúes.

(Foto: Freepik)

¿Cómo reacciona un gato cuando no disfruta las caricias?

Mueve o voltea la cabeza en tu dirección contraria.

Se muestra pasivo (no busca el contacto físico).

Parpadea de forma exagerada, sacude la cabeza o se lame la nariz.

Se asea repentina y apresuradamente durante poco tiempo.

Se le eriza el pelo o contrae la espalda.

Mueve o agita la cola o golpea con ella.

Aplana las orejas y las orienta hacia los lados o hacia atrás.

Gira bruscamente la cabeza para enfrentarte a ti o a tu mano.

Te muerde, aparta o golpea tu mano con una pata.

(Foto: Pinterest)

Si quieres que tu gato se deje acariciar acostúmbralo a las caricias en las primeras semanas de vida, para que lejos de sentirse estresado cuando lo hagas, las disfrute y te pida más cada vez que lo hagas, pero si no logres que le gusten respeta sus límites.

(Con información de noticieros televisa y bbc)