Errores que cometes al regañar a tu gato

Tener un gato, y en general una mascota, implica educarlos para que la convivencia entre el animal y su familia humana sea amigable. En ese proceso es posible que los mininos reciban más de una vez una llamada de atención, pero ¿qué errores se pueden cometer al regañar a tu gato?

Regañar a una mascota de manera incorrecta podría fracturar la relación que tienes con ella, por ello es necesario reconocer los errores que se cometen al regañar a tu gato, esto para garantizar el bienestar del animal y el tuyo.

De acuerdo con Experto Animal, algunos de los errores más comunes que se cometen al regañar a un gato son:

¿Qué errores cometes al regañar a tu gato?

-No permitirle conductas naturales

Es necesario que antes de regañar a tu gato entiendas cuáles de sus conductas son naturales y cuáles no, pues si le llamas la atención por rascar o maullar, puede que estés limitando sus impulsos normales.

Si rasca lugares que no debería, asegúrate que tenga un ambiente propicio para hacerlo sin dañar tus cosas. Así mismo, si maulla más de lo normal, encuentra la causa que lo provoca antes de regañarlo.

-Obligarlo a oler sus heces u orina

Se cree que cuando un gato hizo del baño en un lugar inadecuado, hacerlo oler sus desechos permitirían que éste entienda el error que cometió, sin embargo, esto puede resultar en una intimidación innecesaria y cruel.

Obligarlo a oler sus heces u orina no lo ayudará en el proceso de aprendizaje de dónde debe hacer sus necesidades, además, dicho comportamiento podría ser causado por estrés.

-Gritarle o agredirlo físicamente

Los gatos no pueden entender el enfado de los humanos, por lo que gritarle o golpearlo no es un método útil para enseñarle lo que debe o no hacer. Por ello, para educar a un gato se debe ser sútil y evitar generar emociones negativas a tu mascota.

Si le gritas o agredes físicamente de manera constante, es posibles que el felino acabe confundido y asocie la experiencia negativa a ti, lo que podría causarle sentimiento de miedo que perjudique su relación.

-Regañarlo después de tiempo

Uno de los errores más comunes que se comenten cuando se está educando a un gato, es regañarlo tiempo después de que cometió la acción inadecuada. Un ejemplo de ello es llamarle la atención cuando llegas a casa y ha hecho un destrozo.

Por más que te enfade lo que hizo, si lo regañas en ese momento tu gato no entenderá por qué te enojaste y podría empezar a sentirse inseguro hacia ti. Lo ideal es educarlo en el momento en el que realice algo incorrecto.