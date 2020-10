Cuando en casa tienes a perros y gatos conviviendo pueden llegar a tener sus diferencias, sin embargo también logran entenderse

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 20/10/2020

20/10/2020 12:34 hrs.

¿Cuántas veces tu mamá te ha dicho cuando peleas con tus hermanos "se llevan como perros y gatos"? Pero, ¿De dónde surge esta frase? ¿En verdad se llevan mal los perros y gatos?

La convivencia no siempre es sencilla, vivir bajo el mismo techo puede poner a prueba los nervios incluso del más paciente. Esto pasa también con tu mascota. Cuando en casa tienes a perros y gatos conviviendo pueden llegar a tener sus diferencias, sin embargo también logran entenderse.

¿En verdad se llevan mal los perros y gatos?

Un estudio realizado en Europa, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 800 hogares, ha revisado de cerca qué ocurre cuando canes y mininos comparten casa. En definitiva que hay de verdad o mentira la expresión de "llevarse como el perro y el gato".

Y, aunque los investigadores reconocen que los felinos pueden tener algunas reticencias iniciales para compartir la vivienda con un perro, en general, las dos especies suelen vivir en armonía. "Perros y gatos son a menudo retratados como los peores enemigos; pero esto no siempre es cierto", dice Sophie Hall, autora del trabajo publicado en Journal of Veterinary Behaviour.

En ocho de cada diez hogares con estos animales reina la paz, y se encuentran seguros y cómodos en la presencia del otro, según sus familias humanas. Pero no siempre la armonía se impone: en el 3 por ciento de las familias perrunas y gatunas sí existen problemas entre los animales, admiten los humanos.

(Foto: tomada de la web)

Los gatos, con desconfianzas iniciales

Aunque el estudio desmiente el mito de que perros y gatos se llevan mal, la imagen de la armonía no siempre es completa. En general, los mininos son más desconfiados a compartir casa con un perro; al menos, en un primer momento. Algo que no extraña a quienes entienden de comportamiento felino: un can bien intencionado y juguetón puede resultar invasivo para el gato, un amante del control.

Los felinos son amantes de imponer sus propias normas, incluso necesitan hacerlo. Los canes pueden llegar a ser invasivos lo que puede ser motivo de estrés para el gato, que puede intentar defender su espacio.

Aún así, muchos perros no pierden sus ganas de jugar con sus compañeros gatos: uno de cada cinco buscan y muestran a los felinos sus juguetes preferidos, una invitación amigable de interacción, señala el estudio.

(Foto: tomada de la web)

Perros y gatos tan amigos (casi siempre)

Los investigadores de la Universidad de Lincoln en Estados Unidos lanzaron este estudio con el objetivo de conocer mejor cuáles son las claves de una feliz convivencia entre canes y felinos. Con cada vez más casas donde las dos especies comparten espacios el 21 por ciento de los hogares europeos vive al menos con un perro y el 24 por ciento con al menos un gato, según datos de la Federación Europea de Alimentos para Animales de Compañía, lograr una relación amigable es esencial para su bienestar físico y emocional.

De hecho, los canes y felinos apenas pelean. Solo el 10 por ciento de los felinos y apenas el uno por ciento de los canes, han causado alguna vez daño físico al otro animal.

La convivencia desde pequeños clave para que su convivencia sea buena

Los expertos señalan que será más fácil forjar una relación amigable, si el felino tiene experiencias positivas con canes durante su etapa sensible (o de socialización), es decir, entre las dos y siete semanas de vida; y si el perro, del mismo modo, ha aprendido desde cachorro a vivir con gatos y respetar sus normas.

(Foto: tomada de la web)

¿En verdad se llevan mal los perros y gatos? La respuesta es que no, y seguramente si tienes ambos animalitos en casa ya te habrás dado cuenta de ello, ya que aunque al principio pueden llegar a tener ciertas fricciones con el tiempo pueden convertirse en grandes amigos.

(Con información de consumer)