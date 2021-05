Tristemente la pandemia nos ha arrancado muchas cosas, desde la pérdida de familiares hasta no poder ver a amigos y seres queridos , durante este tiempo hemos tenido que aprender a vivir una nueva vida y nos hemos separado físicamente de gente que queremos y hasta de nuestras propias mascotas, a continuación te mostraremos el emotivo reencuentro entre una perrita y su dueña que habían sido separadas por la pandemia .

La pandemia del coronavirus ha separado a millones de familias, amigos, parejas con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios y evitar la propagación del virus.

Emotivo reencuentro entre perrita y su dueña separadas por la pandemia

La covid-19 no sólo ha separado a familias, amistades y novios, también a mascotas de sus dueños.

Mikayla, una mujer que vive en Nueva York y que por cuestiones sanitarias, no pudo viajar hasta donde se encontraba ´Tess´, quien seguía esperando que su dueña llegará a Melbourne, Australia para poder verla.

Después de un año y medio separadas, la mujer de 22 años finalmente pudo viajar hacia Australia para reencontrarse con su familia y, sobre todo con su mascota de raza fox terrier cuya emotiva reacción se ha hecho viral en redes sociales.

En el emotivo vídeo se puede observar como la perrita no deja de brincar de gusto y se encuentra incrédula al ver a su dueña a quien llena de besos.

Fox terrier un perro cazador

El perro que aparece en el vídeo es un fox terrier de pelo liso cuyas características son que es un can activo y lleno de energía. Cazador de poca estatura pero con una enorme personalidad, este perro puede ser una gran mascota que llenará de vida tu día a día. No obstante, se trata también de un perro especial que necesita mucha actividad física por lo que no es apto para cualquier tipo de familia.

Este perro, originario de Inglaterra, tiene sus propios orígenes como cazador de zorros y por eso lleva el nombre de "fox" (zorro en inglés). Por lo general es un perro amistoso y social con el que se debe de trabajar activamente la educación y la estimulación física.

(Foto: Pinterest)

Perros muy curiosos y activos

Los fox terrier son perros muy curiosos, activos y alertas, que demandan mucho ejercicio y compañía. Es una de las razas de perros más hiperactivas y demandantes de actividad física y mental.

Pueden ser excelentes mascotas para quienes pueden cubrir sus necesidades y saben cómo manejarlos, pero pueden ser un terrible problema para propietarios sedentarios e inexpertos en el manejo de perros.

Una de las cualidades del temperamento de estos fox terrier es que tienden a ser muy amigables con las personas que conforman sus familias. Por lo que son muy buenas mascotas para familias con niños grandes y responsables.

Suelen gozar de una buena salud

El fox terrier no presenta como raza, problemas hereditarios de importancia. Sin embargo, dependiendo de las líneas de crianza, puede presentar mayor o menor propensión a desarrollar algunas enfermedades. Entre las que se encuentran: sordera, dislocación de hombro y cataratas.

Si tienes una mascota es fundamental que la lleves al veterinario una vez al año para prevenir posibles enfermedades o para tratarlas a tiempo.

Sigue leyendo: Los motivos por los que un perro no debería jugar con pelota de tenis

(Con información de: Youtube y Experto Animal)