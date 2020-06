Se cree que los aullidos de los perros anuncian la muerte, pero se ha demostrado que en realidad, es una forma de expresar sus emociones

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 02/06/2020

02/06/2020 18:10 hrs.

Si alguna vez te has preguntado ¿por qué aúllan los perros?, no eres el único y, de hecho, este particular sonido puede tener varios significados. La creencia popular afirma que es un mal augurio y que hasta indica que alguien pronto va a morir, sin embargo, el verdadero significado de los aullidos de los perros no tiene nada que ver con eso.

Sigue leyendo para saber qué significan y por qué son tan importantes para cualquier raza de perros.

Aullidos de los perros, ¿qué significan?

Algunos perros pueden tener más tendencia a los aullidos y otros no tanto, sin embargo, para todos son una fuente importante de información sobre el estado emocional, de ánimo e incluso de salud general. Es una de las principales formas que tienen para comunicarse y expresarse, así que debes ponerles atención.

Los aullidos son una de las características que heredaron de sus antepasados, los lobos y a diferencia de lo que se cree, no tiene que ver con nada negativo, mucho menos con la muerte, simplemente se trata de una forma de llamarse unos a otros o de "hablar" entre ellos.

No obstante, también puede ser señal de que algo no anda bien con la salud física y mental del perro, por lo que se deben analizar las causas por las que un perro aúlla con frecuencia:

1. Dolor

En este caso debemos poner atención al tono del aullido, pues nos indica si el perro intenta decirnos que le duele algo. Un aullido más lastimero y de tono bajo puede deberse a que sufre alguna dolencia o molestia, así que debes revisarlo.

2. Se siente solo

Cuando un perro se siente solo puede aullar con frecuencia y sabremos que lo hace por esta razón cuando el sonido sea agudo, fuerte y muy sonoro, pues intenta llamar la atención para recibir más atención y estímulos.

3. Se comunica con otros

Comunicarse con otros perros es uno de los significados principales de los aullidos, pues muchas veces lo hacen como respuesta a otro emitido por un can que está a algunos kilómetros a la redonda.

4. Alegría y excitación

Los aullidos de los perros no son malos y hasta pueden expresar que nuestro peludo se siente muy contento, lo que suele ser común cuando hay una reunión familiar en la que es incluido y puede convivir con todos.

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué la mirada de los perros es tan irresistible?

5. Imitación de sonidos

No es raro que un perro empiece a aullar cuando pones música, tocas un instrumento como la guitarra o simplemente cantas muy fuerte, pues se sabe que el aullido también puede ser una imitación de un sonido que le llama la atención. Esto aplica también para el sonido de las sirenas de una ambulancia, por lo que no tiene nada que ver con la muerte.

6. Ansiedad

Una gran parte de los aullidos de los perros que son constantes y que no tienen una explicación que podamos identificar como las que mencionamos anteriormente, suelen indicar altos niveles de ansiedad en el animal, lo que puede ser consecuencia de un ambiente poco tranquilo en casa o por quedarse solo mucho tiempo.

7. Sustos

Algunos perros pueden empezar a aullar después de vivir un susto repentino o una experiencia traumática, como el maltrato recurrente, por lo que será necesario atender el problema de raíz con un especialista en comportamiento de mascotas.

Como ves, son muchas cosas las que anuncia el aullido de un perro y aunque no podemos evitar que lo hagan, si podemos prevenir las causas, así que asegúrate de que recibe la atención y el amor que se merece, que tenga comida y agua suficiente, así como un espacio cálido y agradable donde pueda dormir.

Si lo dejas solo mucho tiempo, dale juguetes para que pueda entretenerse y en cuanto regreses, sácalo a dar un paseo de inmediato.

Los aullidos de los perros siempre tienen una explicación así que cuando tu mascota lo haga con frecuencia, sin duda es señal de que algo le sucede y debes atenderlo.

SIGUE LEYENDO: 7 enfermedades que detectan las mascotas

(Con información de Muy Interesante)