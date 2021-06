¿El gato dentro o fuera de la casa?

A la hora de elegir un gato, no solo se tiene que tomar en cuenta la raza, la edad o el carácter del felino, sino también qué tipo de vida se le va a dar. ¿Quiénes viven más tiempo, los gatos que viven dentro o fuera de la casa?

No siempre la elección sobre las salidas del gato es cosa del dueño. Muchos mininos se escapan porque crecieron en la naturaleza o porque pertenecen a razas de gatos que son más activas y les gusta explorar su entorno.

Las salidas de los gatos no son dañinas para su salud, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias en lo que respecta a sus vacunas, antiparasitarios, castración o esterilización.

Ventajas y desventajas de ambos modos de vida

El gato dentro de la casa

Si tu gato pasa más tiempo dentro de la casa, crea espacios para él y trata de que tenga muchos juguetes caseros para que se entretenga, pues son comunes los cuadros de estrés, ansiedad y depresión, si se queda todo el tiempo encerrado sin hacer nada, ni socializar con nadie. Es muy importante tenga un ambiente dinámico en el que pueda correr, trepar, rascar y explorar.

Juega con tu gato cada vez que puedas para reponer el tiempo que estás fuera de la casa, ya que, aunque no lo parezca los gatos extrañan a sus dueños y es bueno interactuar con ellos para que se sientan queridos.

Usa hierba gatera, que tiene un efecto estimulante y les es muy útil para relajarlos, o plantas aromáticas, pero primero consulta cuáles no son venenosas para ellos. Coloca mallas de protección en los balcones para evitar accidentes. No dejes elementos o sustancias peligrosas a la mano para que no los ingieran.

NO TE PIERDAS: Brucelosis, enfermedad que tu perro puede contagiarte

El gato fuera de la casa

Si prefieres que tu gato este fuera de la casa, debes estar consciente de que los riesgos se incrementarán y la longevidad de tu michi se acortará.

Mantén sus vacunas al día para que tenga menos probabilidades de contagiarse de distintas enfermedades. Acostúmbralo a usar su arenero en tu casa, de esta manera no hará sus necesidades en patios, parques, jardines o casas vecinas.

No dejes sus platos fuera de la casa porque otros gatos pueden disputarlos y provocar peleas. Lo más recomendable es que alimentes a tu gato dentro de la casa para que recuerde siempre cuál es su hogar y regrese. Colócale un collar para gatos para identificarlo.

Si eliges gato dentro o fuera de la casa, lo mejor es castrarlo para evitar la procreación indeseada y la creciente cantidad de animales callejeros.

¿Cuál es la mejor opción para tu gato?

Después de estas ventajas y desventajas de que un gato viva dentro o fuera de casa, nos preguntamos ¿cuál es la mejor opción para tu gato? Los felinos son similares a sus ancestros salvajes, tanto psicológica como físicamente. Son pequeños cazadores que necesitan explorar y disfrutar de la naturaleza de vez en cuando, por eso lo mejor es que el gato viva tanto dentro como fuera de casa.

SIGUE LEYENDO: 5 razones para llevar a tu perro al trabajo

(Con información de Infobae y Zooplus)