"El encantador de perros" responde a "Gasolín"

(Foto: Instagram)

"El encantador de perros" le responde

César Millán "El encantador de perros", contestó el llamado de "Súper gasolín" para que lo ayude a ser amigable con las personas, publicando en sus historias de Instagram una foto del lomito donde se lee: "listo para tu nueva forma de ver la vida Gasolín?"

Ahora todo parece indicar que el famoso "Encantador de perros" podría viajar a México para ayudar a Gasolín a ser un perro más sociable.

(Foto: Instagram cesarsway)

La petición de "Súper gasolín"

En su cuenta de Instagram

super_gasolin

publicó el siguiente

mensaje

, acompañado de su foto.

"Aunque me vea así de guapetón, coquetón, conquistador, la verdad es que no me dejo agarrar por muchas personas, ya que en los inicios de mi vida vi cosas muy teliiiiibles y perdí la confianza. Pero me han dicho de un tipo que se llama César Millán que según es bueno con perros. César, mi paisano me pudieras ayudar para que los que me cuidan me puedan acariciar? Guau guau".

La imagen que fue posteada hace unos días ya acumula más de 46 mil me gusta y casi 2 mil comentarios, en los que los internautas han etiquetado a César Millán para que atienda a la petición de este perrito, pero no ha respondido. Sin embargo, no descansaran hasta conseguirlo para que ayude a "Súper gasolín".

Mientras tanto, "Súper gasolín" seguirá compartiendo sus historias en su cuenta de Instagram super_gasolin, hasta que su sueño de conocer a "El encantador de perros" se haga realidad.

NO TE PIERDAS: ¿Se puede saber el sexo de un gato por el color de su pelo?

¿Quién es "El encantador de perros?

César Felipe Millán Favela, mejor conocido como César Millán nació en Mazatlán, pero se arriesgó a cruzar la frontera a Estados Unidos, sin saber inglés y como inmigrante ilegal, cuando tenía 21 años para cumplir su sueño con 100 dólares en la bolsa.

"Cuando tenía 13 años, le dije a mi madre: ´Mamá, ¿crees que puedo ser el mejor entrenador de perros en del mundo?´. Fue después de ver ´Lassie y Rin Tin Tin´. Entonces: ¿Dónde vivían Lassie y Rin Tin Tin´ ¡En Estados Unidos!".

Millán llegó a la frontera en autobús, pasó hambre y en más de una ocasión se dejó atrapar por la patrulla fronteriza, porque era su forma de asegurarse que comería.

"Los americanos te alimentan. Cuando te atrapan, te alimentan. La policía mexicana, no", recordó "El encantador de perros".

(Foto: Pinterest)

Para salir adelante, trabajó como peluquero canino y limpiador de residencias de perros. En 2002 se enfocó en la rehabilitación de canes agresivos, en California. Tal fue su éxito, que su historia llegó al periódico Los Ángeles Times y una cadena televisiva se interesó en filmarlo como parte de un reality show.

Dog Whisperer (El encantador de perros) se estrenó en 2004. A esto siguieron siete libros. Algunos de ellos "El camino de César", "Sé el líder de la manada" y "Un miembro de la familia", donde indica cómo entender y tratar algunos problemas con los perros, por lo que ahora es buscando por "Súper gasolín", pues está seguro de que lo ayudará a salir adelante.

Actualmente "El encantador de perros" cuenta con su propio canal de YouTube donde comparte sus videos como adiestrador canino, donde ya cuenta con casi 2 millones de suscriptores y en Instagram rebasa los 2 millones de seguidores.

SIGUE LEYENDO: Mi gato vomita espuma blanca: ¿a qué se debe?

(Con información de El Imparcial y La vanguardia)