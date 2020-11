¿Dónde y cómo acariciar a un perro para que lo disfrute?

No todos los amantes de mascotas saben dónde y cómo acariciar a un perro para que realmente disfrute de los apapachos

SUSANA CARRASCO 03/11/2020

03/11/2020 19:00 hrs.

Saber dónde y cómo acariciar a un perro es esencial para el bienestar de tu mascota, ya que los mimos y apapachos son reconfortantes para los peludos porque intercambian afecto con nosotros, refuerzan el vínculo y aumentan su confianza.

Pero no solo eso, los humanos también nos beneficiamos de estas caricias a los perros, ya que nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a fortalecer el sistema inmune contra alergias y a mejorar el estado emocional general.

Sin embargo, para que la experiencia sea agradable para los dos, es importante que sepas dónde y cómo acariciar a un perro, ya que no todas las zonas de su peludito cuerpo son ideales para hacerle mimos, así que toma nota.

Dónde y cómo acariciar a un perro

Cuando acaricias con frecuencia a tu perro, le dices palabras dulces y le demuestras cuánto lo quieres, tu peludo se siente seguro, tranquilo y completamente integrado a la manada, es decir, a tu familia.

Si te preguntas dónde y cómo acariciar a un perro, debes saber que no recibirá las caricias con el mismo entusiasmo en las patas que detrás de sus orejas, de hecho, hay zonas que ellos prefieren que acaricies y otras que es mejor no tocar demasiado.

1. Busca un lugar adecuado de la casa para hacerle caricias a tu perro, debe ser una parte alejada de ruidos y distracciones como la televisión o los autos. Pon una alfombra o toalla sobre el suelo para que tu can se recueste y de preferencia, acarícialo después de un largo paseo para que se relaje.

2. Empieza haciendo una sola caricia desde su cabeza y luego alarga los apapachos por encima de su lomo y hasta la cola. Observa cómo se relaja y lo disfruta.

3. Las zonas del cuerpo en las que debes acariciar a un perro son la base de la cola, el pecho y detrás de las orejas, así que haz movimientos suaves pero constantes con tus dedos, pueden ser circulares. No le des palmadas porque eso solo lo pone alerta.

4. Otros lugares que puede que le gusten son el cuello, la barbilla, las axilas, la barriga e incluso, las patitas, pero debes hacer caricias suaves para comprobar que a tu perro le gustan los mimos en estas partes de su cuerpo.

5. Es importante que evites abrazarlo a la primera, ya que tu perro podría interpretarlo como una amenaza.

¿Por qué disfrutan las caricias en esas partes del cuerpo?

A los perros les encanta que les acaricien distintas zonas del cuerpo, pero hay algunas que disfrutan más que otras.

Las caricias detrás de las orejas, por ejemplo, nunca pueden faltar porque las relacionan con los lametones cariñosos y protectores que su madre les hacía cuando eran cachorros. Si a tu perro le gustan más las caricias en la barriga, significa que confía en ti lo suficiente como para tumbarse boca arriba.

También es una señal de que comprende que tú eres el líder de la manada, pues es un gesto de sumisión en el que se encuentran muy vulnerables.

La base de la cola también es una de las zonas favoritas para acariciar a un perro debido a que esa área es difícil para que los canes lleguen por sí mismos, digamos que es similar a lo que nos pasa a nosotros con la espalda. Nos encanta que la rasquen porque no la alcanzamos por completo. Aunque hay que observar que ese disfrute de las caricias en los perros no se deba a que tienen pulgas en la zona, pues en ese caso el can requiere un baño y productos anti-pulgas.

Ahora que ya sabes dónde y cómo acariciar a un perro, no dudes en darle todo tu afecto.

(Con información de El Confidencial, Soy un perro y Affinity-Petcare)