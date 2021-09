Dóberman adopta a una gatita huérfana y la cría

Ruby se convirtió en una perrita famosa en Internet cuando Brittany Callans, su dueña, compartió en Facebook las imágenes de su camada de siete bebés: seis caninos y uno felino, a quienes cuida y protege por igual.

Dóberman adopta a un gatito huérfano y lo cría

Ruby vive con sus dueños en una granja de Nueva York, donde toda su vida ha convivido con todo tipo de animales. Hace poco, se convirtió en madre de seis cachorros, y como si esto no fuera poco, adoptó a Ramblin Rose, una gatita de color gris, a la que cuida como si fuera su hija.

"Ruby creció con animales pequeños entonces ha aprendido a ser amable con todos, demostrando un instinto maternal a pesar de pertenecer a diferentes especies. Entonces no tomó mucho para que acogiera a Rose como su madre adoptiva", señaló Brittany.

(Foto: Facebook Brittany Callan)

Una familia feliz

Brittany encontró a la gatita en el garaje de uno de sus familiares, gracias a que lloraba bastante fuerte, al parecer tenía dos o tres días de nacida. Necesitaba una mamá para sobrevivir, la mujer esperó a que regresara su madre felina, pero eso nunca sucedió. Así que la llevó a su casa y la colocó donde esta Ruby con su camada de cachorros recién nacida.

Lejos de rechazarla, Ruby adoptó a Rose como una más de sus crías. A tal grado que la carga para amamantarla lejos de los cachorros más grandes, pues quiere evitar que le hagan daño, por lo pequeñita que ésta. Brittany también le da fórmula láctea, lo que le ayudado a ganar peso rápidamente.

Los cachorros de Ruby también han aceptado a Rose como parte de su familia, a pesar de las diferencias de tamaño y especie. La gatita será adoptada cuando esté más grande y fuerte por una de las primas de Brittany, que vive en la casa donde la encontraron, así que no estará lejos de su mamá y hermanos adoptivos, por lo que seguirán conviviendo cuando así lo deseen.

(Foto: Facebook Brittany Callan)

Carácter del dóberman

Se trata de un perro excelente en el trato con quienes convive. Es dulce, afectuoso, pacífico y sensible. Con una inteligencia muy superior a la de otras razas. A pesar de que el dóberman es amistoso con los suyos, es un tanto desconfiado con los extraños, por lo que es recomendable socializarlo desde cachorro.

Esta desconfianza no lo convierte en un perro peligroso, pero sí ayuda a que sea un buen guardián. Desde el punto de vista emocional, puede ser frágil y sensible, no soporta los conflictos y necesita estar socializado para equilibrarse, no solo con personas sino también con los perros. Esta raza aprende rápidamente y con facilidad, por lo que no es difícil adiestrar un perro dóberman. Es capaz de recordar hasta 30 órdenes diferentes.

(Foto: Pixabay)

(Con información de Bunko y Experto Animal)