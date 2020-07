Día del perro: festejándote a ti, el mismo de ayer, el incondicional

Según el INEGI, México es el segundo país en el mundo con más mascotas, después de Argentina, ya que 68% de los hogares tiene al menos un animal de compañía

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 21/07/2020

21/07/2020 05:37 hrs.

¿Quiénes son los integrantes de la familia que no nos juzgan, nos reciben siempre con un movimiento de colita y una lamida de manos y que no se separan de nuestro lado aun cuando la vida nos pone obstáculos difíciles? ¡Los perros! Y, de acuerdo con expertos, incluso llegan a estar más cerca de nuestro espacio vital que algunos otros miembros de la célula familiar.

La Encuesta nacional de propietarios de mascotas APPA 2017-2018 informa que aproximadamente 85 millones de familias (68%) tienen mascotas en casa, y de estas, el 60.2% poseen perros.

Hoy, martes 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro y aquí te dejamos información importante sobre los canes.

Puedes leer: Perritos con sobrepeso: ¿Qué darles de comer y qué no?

Día Mundial del perro: más allá de un simple animal de compañía:

De acuerdo con la doctora Jessica Pierce, en 1980 se realizó un estudio en el que se pidió a dueños de perros que llenaran el “Diafragma del espacio de vida familiar”, en donde los símbolos que representan a los miembros de la familia y las mascotas se ponen dentro de un círculo que representa el “espacio vital” y se descubrió que, en el 38% de los diafragmas, el perro se colocó más cerca de la persona (su dueño o dueña) que otros miembros de la familia.

"Es una fiel escudera que me ha acompañado en los caminos de la vida. Me ha visto crecer, llorar, tener éxitos y fracasar. Su amor incondicional es algo que valoro. La definición de nobleza y de un organismo que nunca te va a fallar", confiesa Hugo

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el segundo país en el mundo con más mascotas, después de Argentina, ya que 68% de los hogares tiene al menos un animal de compañía.

A pesar de ello, la gente sigue teniendo muchas dudas al respecto de los perros. En SuMédico entrevistamos a la Médica Veterinaria Zootecnista, Paulina Maldonado, quien respondió algunas de las preguntas que más le hace la gente.

Para las personas que acaban de adquirir a un perro, la primera recomendación es observarlo.

“Ver que esté libre de enfermedad y que tenga una buena actitud, que juegue, que duerma, que se comporte como un cachorrito normal. Hay que darle un periodo de cuarentena de una semana para descartar que no haya alguna enfermedad, que no haya vómitos o diarrea. Después de este periodo, si ya tiene dos meses, podemos empezar vacunaciones”, menciona Maldonado para SuMédico.

¿Qué vacunas se le debe poner a los perros?

En palabras de la especialista, depende, ya que hay varios calendarios y es diferente el calendario de un cachorro al de un perro adulto.

“De cachorros que estuvieron con su mamá y que lactaron se recomiendan a partir de los dos meses. A partir de ahí empezamos calendario de vacunación. En cachorros perros se utilizan tres refuerzos de la séxtuple o de la triple. Éstas entre cada vacuna tenemos que esperar aproximadamente 15 días y después, no es obligatorio, se pueden poner bordatella (la tos de las perreras) y giardia y al final rabia. La de rabia sí es obligatoria”, menciona la licenciada.

Maldonado informa que en el calendario de perros adultos, las vacunas se les deben poner cada año.

“Es muy importante que lo sepan. Muchas personas caen en el mito de que no tienen que estar vacunando a su perro pero en realidad estas vacunas sí se tienen que estar poniendo anualmente. Se ponen séxtuple y rabia, que son obligatorias, y las opcionales son bordatella y giardia”, detalla la doctora.

Eso sí, sobre los parásitos internos, Maldonado explica que cada individuo tiene que ser tratado de distinta manera, ya que cada uno responde de forma diferente.

“Podemos tener en una casa tres perros que dos sean positivos a un parásito y el tercero no porque su sistema inmune es más fuerte, porque come mejor, por condiciones diferentes”, dice y añade:

“Con los parásitos externos, también llamados ectoparásitos, hay que poner mucha atención. Se dividen en pulgas, garrapatas y ácaros. Las pulgas, además de ser muy latosas también tienen un ciclo con parásito intestinal y las garrapatas son un foco rojo”.

Paulina explica que antes, hace muchos años, no había garrapatas en la Ciudad de México, pero que los cambios de clima y los perros que iban a lugares cálidos como Cuernavaca o Acapulco y venían acá sin haber sido protegidos, podían llegar a traer una proliferación de garrapatas.

Este es un ectoparásito que es bastante peligroso, ya que puede llegar a transmitir enfermedades infecciosas tanto a perros y gatos como a humanos.

“No es difícil encontrar una garrapata, pero ya que encuentras una, lo complicado es saber cuánto tiempo estuvo ahí, si estuvo en contacto con algunas otras… todos los ectoparásitos tienen un ciclo. Entonces nosotros estamos viendo la fase adulta, pero bajo esa fase están los huevecillos, las larvas…”, detalla la especialista.

La doctora Maldonado señala que lo más importante que debe saber la gente es que, en cuanto vaya a viajar a algún lugar cálido o que saque a su perro al parque diario, ahí su can ya está expuesto a que le pique una garrapata.

“Ahí debemos tener cuidado preventivo. Son muy difíciles de quitar, no las puedes retirar tan fácil. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Buscándola. Sí se ven. Se ven en la piel. Se pueden percibir a simple vista y generalmente se encuentran en la parte de las orejas, en las patitas o en todo el cuerpo del perro. Si llegan a ver algo extraño, mejor vayan con su veterinario de confianza”, indica.

También te puede interesar: ¿Por qué los perros se consideran miembros de la familia?

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que les hace la gente sobre los perros?

La especialista menciona que las dudas más comunes que tiene la gente sobre los perros son de varios ámbitos.

“Me preguntan mucho de la comida, sobre si esterilizar o no hacerlo, el ejercicio, sobre comportamientos… Hablando de la esterilización, en hembras se recomienda esterilizarlas después del primer celo y en machos, aproximadamente al año. Sí se puede hacer después, solo que se recomienda que se haga en ese tiempo para descartar problemas que tengan que ver con procesos hormonales”, comenta.

“Generalmente me preguntan cuestiones como: ‘Mi perro no come bien a sus horas. Le dejo su comida y come cuando quiere. No sé cuándo come’"

“Ahí es un problema que va de la mano con comportamiento y cómo nosotros estamos actuando. Algo que se recomienda para controlar su dieta es ponerle su platito en la mañana, si no se lo come, se retira el plato, en la tarde se vuelve a ofrecer el plato, si no se lo come, se retira. Entonces el perro va entendiendo que cuando se pone el plato, es cuando hay que comer y si no, se retira y se queda sin comer”, señala.

¿Cuánta comida debe dársele a un perro?

La médica señala que varía muchísimo, ya que depende de la calidad de la croqueta, del peso del perro, de su edad y de qué tanta actividad física tenga.

“Yo la verdad lo que recomiendo es pesarlo y ver su actividad física y con una fórmula especial podemos sacar el requerimiento energético que necesita ese perrito diario. Los perritos también pueden llegar a tener sobrepeso, estar bajos de peso, tener una dieta alta en grasas y eso llegar a tener otros problemas que van de la mano con una mala alimentación”, detalla Paulina.

Día Mundial del perro: “Los animales son bastante sabios”

“Mi perrita significa todo para mí, es mi familia, mi compañera de alegrías y de tristezas. La verdad es que mi perrita llegó un el momento más difícil de mi vida y me ayudó a seguir adelante, desde entonces también se volvió mi razón para seguir adelante. Me gusta mucho salir al parque con ella y ver que es feliz caminando y jugando con otros perros. Creo que mi perrita y yo estábamos destinadas a estar juntas, siempre he pensado que ellos nos eligen a nosotros”, menciona Sofía



Al ser preguntada sobre cuántas horas deben dormir los perros, Maldonado explica que esto varía, ya que los cachorros tienden a dormir el 80% del tiempo.

“Al final, ahí es donde está su crecimiento, entonces sí duermen bastante. Los animales son bastante sabios. Ellos cuando tienen sueño, van y buscan un lugar donde dormir. Entonces ahí, lo que sería importante es: si el perrito está dormido, no despertarlo y dejar que duerma el tiempo que necesite”, menciona la doctora.

Y sobre la educación de los perros, la especialista detalla que la gente puede enseñarle a sus lomitos en casa, pero que un factor muy importante es la constancia y la repetición… además de una croquetita cuando hagan algo bien.

“Para poder entrenar a los perros, hay que estarlo repitiendo varias veces. Sí recomendamos que haya un premio para que ellos vean que si hacen eso, se recompensan, como un estímulo positivo, pero más que nada es constancia. Estarlo haciendo repetidamente, varias veces, varios días, para que también él se vaya familiarizando con la palabra, el movimiento y con lo que va a venir: un refuerzo positivo”, concluye diciendo la veterinaria.