Para Eugenio no era un día cualquiera, era el día esperado para tener una familia , motivo por el cual dejó que lo bañarán, le cortarán las uñas y lo perfumaran para que lo vieran presentable. Sin embargo, lo dejaron " vestido y alborotado " el día de su adopción , pues a la mera hora dijeron que ya no lo querían.

Por lo anterior, la historia de Eugenio, un perrito de Tamaulipas conmovió a muchos usuarios en redes sociales, haciéndose viral, pues de la alegría pasó a la tristeza porque esperó y esperó, pero nunca llegaron al albergue Melody Patitas por él.

Dejan plantado a perrito el día de su adopción

La asociación detalló que el pasado 26 de septiembre realizaron una mini campaña de adopción, donde llevaron a Eugenio para buscarle un buen hogar. Acto seguido, una señora se contactó con ellos porque tenía la intención de adoptarlo.

"Citamos a Alondra ´N´ en el albergue, la atendimos. Nos proporcionó su domicilio y fuimos a ubicarlo, ese día fue una hora de tiempo de ida y vuelta más la gasolina".

Tras solicitar el trámite de adopción, Melody Patitas se mantuvo en contacto con la interesada durante una semana para culminar con el proceso, y en todas las ocasiones que le preguntaron a la mujer que si estaba de acuerdo con adopción del perrito "siempre dijo que sí".

Pero cuando llegó la fecha para recoger a Eugenio, la mujer pidió cambiar el día, aceptando la asociación. Sin embargo, en la segunda fecha programada, tampoco fue a recogerlo, asegurando que otra integrante de su familia ya no permitió que lo adoptara, dejando al perrito plantado.

"Tuvo 10 días para decir que la adopción no sería posible, así que el pobre Eugenio se quedó vestido y alborotado, bañadito y perfumado", expresaron miembros de la asociación.

El albergue Melody Patitas publicó en su página de Facebook lo siguiente:

"Bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, uñitas recortadas, cartilla de vacunación, le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma la hora; pasan los 15 minutos y casi una hora después me dice que siempre no va adoptarlo".

Responsabilidad al adoptar un perrito

En la misma publicación, la asociación hizo un llamado a la gente para tomar en serio la adopción de perritos callejeros, pues las personas encargadas de cuidarlos invierten tiempo y dinero en buscarles un hogar digno, por lo que no es justo que los dejen plantados.

"Mi molestia no es porque no adoptó a Eugenio, mi molestia es porque desde el principio no nos dijo que no. Esa falta de seriedad, de creer que porque son de un albergue les hacen el fuchi. Ojalá las personas sean más responsables con respecto a la adopción de una mascota".

Internautas lamentaron que Eugenio se quedara esperando, pero también celebraron que no fuera adoptado por esa familia, pues "no necesitaba de dueños irresponsables".

