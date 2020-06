¿Debo preocuparme si mi perro nunca ladra o dejó de hacerlo?

Existen varias razones por las que un perro nunca ladra o deja de hacerlo, algunas son naturales y otras requieren atención médica inmediata

11/06/2020 18:18 hrs.

Algunos dueños de mascotas se preocupan al darse cuenta de que su perro nunca ladra o dejó de hacerlo repentinamente, pues los ladridos son una de las características más importantes de estos animales. En algunos casos, hay razas que están predispuestas a no ladrar demasiado, pero hay otros en que la falta de estos sonidos podría alertar algunos problemas que requieren atención veterinaria.

Los perros son capaces de transmitir emociones o su estado de ánimo mediante sonidos, principalmente los ladridos.

Sin embargo, hay perros que no ladran o que de un día para otro dejan de ladrar como de costumbre y es importante que analicemos todas las causas posibles por las que eso podría ocurrir.

Perro nunca ladra o dejó de hacerlo

Como ya lo mencionamos, existen algunas razas de perros que no tienden mucho a ladrar, como el labrador retriever, los galgos italianos o los shar pei, y es fácil reconocerlos porque desde pequeños no lo hacen con tanta frecuencia y en esos casos, no debemos preocuparnos, pues es algo perfectamente normal. De igual forma, existe una raza de perros llamada basenji que nunca ladra.

No obstante, cuando notamos un cambio repentino en el ladrido del perro, ya sea una ausencia total o algún tipo de ronquera, será importante que consultemos al veterinario, pues no es normal que un perro deje de ladrar o no lo haga como antes.

Existen varias razones por las que un perro no ladra y en la mayoría de los casos tiene que ver con problemas en la laringe, que es la parte de su cuerpo en donde se producen los sonidos gracias a las cuerdas vocales.

Según un artículo publicado en Mis Animales, estas son las principales causas de la falta de ladridos en un perro:

-Traumatismos directos sobre la laringe o la tráquea

-Problemas respiratorios

-Laringitis

-Infecciones en las amígdalas

-Vómitos crónicos

-Tumores en la glándula tiroides

-Parálisis laríngea

Debes atender el problema

La parálisis laríngea surge cuando la laringe se altera, los músculos de la zona se debilitan o se paralizan y el cartílago colapsa. Algunas razas pueden nacer con este defecto, pero otras como el San Bernardo o Terranova, pueden desarrollarlo con el tiempo.

Otra de las causas por las que un perro no ladra o deja de hacerlo son los malos hábitos durante los paseos, especialmente cuando jalan demasiado la correa, pues la presión que se crea sobre la garganta puede dañar seriamente la laringe. En esos casos, lo mejor siempre será cambiar el collar por un arnés o pechera, de esa manera se libera a la garganta de esa presión y será mucho más sencillo controlarlo.

Finalmente, un perro nunca ladra debido a los traumas que pudo haber sufrido en el pasado, ya sea porque fue víctima de abusos físicos o emocionales con sus anteriores dueños. Si recientemente adoptaste a un perrito de la calle o de algún refugio y no ladra, es probable que sea por estos motivos, aunque la mejor forma de saber si no se trata de otras complicaciones es mediante una consulta con el veterinario.

