El cerebro de los perros tal vez no es tan desarrollado como el nuestro, pero posee características que le permiten entender palabras y hasta nuestros gestos

SUSANA CARRASCO 04/05/2020

04/05/2020 19:12 hrs.

Todo el que tenga una mascota en casa alguna vez se ha preguntado en qué piensa su mejor amigo, si lo extrañara o cómo sabe que es su hora de comer y la respuesta a estas cuestiones no es tan sencilla como parece, pues existen muchas curiosidades sobre cómo funciona el cerebro de los perros que muy pocos conocen.

Cada vez más estudios neurocientíficos apuntan a que el cerebro de los perros funciona de forma más compleja de lo que se cree y que, de hecho, pueden compartir con nosotros algunas características cerebrales.

Cómo funciona el cerebro de los perros

Saber exactamente lo que piensa un perro es imposible, pero varios estudios apuntan a que pueden ser mucho más listos de lo que imaginábamos.

De acuerdo al médico veterinario Rubén Mentzel, especialista en comportamiento animal, el cerebro de los perros funciona de forma muy parecida al nuestro y la diferencia está en que ellos tienen una corteza cerebral con menos capas celulares y un menor grado de procesamiento de la información.

Sin embargo, eso no significa que no sean capaces de aprender, memorizar palabras, sufrir cuando los abandonan y hasta saber la hora exacta en que deben comer o salir a pasear.









"Los perros piensan y recuerdan, pero no se sabe a ciencia cierta si tienen la capacidad de pensar en abstracto sobre hechos a los que nunca estuvieron expuestos, es decir, no se sabe si tienen la capacidad de imaginar o si solamente recuerdan situaciones vividas. Pero, por supuesto, si un perro vivió tres años con una familia y lo dan a otra, recordará a sus antiguos dueños", señala a Clarín el especialista en comportamiento animal, el Dr. Ricardo Bruno.

Por su parte, el neurocientífico canadiense Philipe Low asegura que todos los mamíferos y otras criaturas como los pulpos, cuentan con estructuras nerviosas que producen la conciencia, lo que significa que estos animales también sufren.

¿Los perros pueden recordar? Por supuesto, de hecho, la capacidad de memorizar de estas mascotas es mucho mayor de lo que se cree, pues un estudio realizado en la Universidad de British Columbia, en Canadá, señala que algunos canes pueden reconocer hasta 200 palabras, aunque la media suele ser de 160, todo dependerá del entrenamiento que se les da desde cachorros.

Algo que ha sorprendido ampliamente a los investigadores del comportamiento de los perros es cómo la domesticación fue modificando el cerebro de estos animales con el paso de los años.

Un análisis hecho por un equipo científico de la Universidad de Harvard encontró que los perros han sufrido de cambios anatómicos en su cerebro derivados de la domesticación y la cruza entre distintas razas. Por ejemplo, se demostró que todos los perros de presa, como los que están con el ejército o la policía, presentan la misma variación en el córtex prefontal, un área del cerebro asociada con la pertenencia al grupo y la interacción social.

Otras razas presentan rasgos característicos en función de las distintas fases del proceso de domesticación, como los Bulldogs, que en principio se usaban para controlar el ganado y al ser domesticados se adaptaron y ahora muestran un comportamiento que combina las características de ambas fases.

A muchos nos gusta pensar que los perros nos entienden cuando les hablamos pero, ¿realmente lo hacen? Tal vez no pueden contestarte, pero es hecho que intentan comunicarse contigo mediante ladridos, expresiones faciales o movimientos corporales.

De hecho, Juliane Kaminski, directora del Centro de Cognición de Perros de la Universidad de Portsmouth indica que tanto humanos como perros hemos desarrollado un sistema en el que ambas especies entiendan las señales del otro.

Tienen sensibilidad similar a la de un niño

Algunos otros estudios realizados en Estados Unidos han encontrado que los perros son capaces de contar figuras geométricas y pueden leer con claridad los gestos faciales de los humanos. Incluso, algunas resonancias magnéticas en perros señalan que son capaces de sentir apego y amor en un nivel de sensibilidad similar a la de un niño.

"Los perros tienen representaciones de nuestras identidades que persisten incluso cuando no estamos con ellos. Por eso, cuando me preguntan si nos echan de menos cuando no estamos en casa, respondo con un claro que sí'", explica el neurólogo Gregory Berns, de la Universidad de Emory, en Atlanta.

Al hablar sobre cómo funciona el cerebro de los perros también debemos destacar que ellos tienen una capacidad auditiva y olfativa muy superior a la de los humanos, lo que les permite saber cuando sus amos están por llegar a casa.

"Hay un mundo de olores y sonidos que nosotros no podemos reconocer y ellos sí (...), también son animales que aprenden por asociación de eventos o condicionamiento, por lo que puede haber muchas señales a las que los humanos no prestamos atención y ellos sí", explica el doctor Bruno.

Hay estudios que también demuestran que los perros sueñan, pues presentan los mismos ritmos y patrones de sueño que los humanos, aunque no se puede saber con exactitud qué es lo que sueñan, si ven imágenes sobre situaciones vividas o no al dormir.

Hace falta mucho por saber sobre cómo funciona el cerebro de los perros pero es un hecho que su inteligencia les permite percibir el mundo de una forma que no nos imaginamos y que son capaces de aprender más de lo que creemos.

