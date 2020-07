Bañar a un cachorro por primera vez no es tan sencillo como parece, se deben tomar varias precauciones para no poner en riesgo su salud

SUSANA CARRASCO 02/07/2020

02/07/2020 18:12 hrs.

Bañar a un cachorro por primera vez es una experiencia muy linda e inolvidable para cualquier amante de los perros y antes de hacerlo, se deben de tomar en cuenta varios detalles, principalmente si se trata de un cachorrito de pocas semanas de nacido.

¿Cuándo y cómo bañar a un cachorro por primera vez? Es fundamental que lo hagas en el momento adecuado para no dañar su salud y que tengas todos los cuidados necesarios para que disfrute de su primer contacto con el agua y el jabón.

Algunos dueños de cachorros se preguntan si es posible bañarlos antes de vacunarlos o cuáles son los productos más adecuados para asearlos y a continuación te decimos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo bañar a un cachorro por primera vez?

Determinar el momento ideal para bañar a un cachorro por primera vez es fundamental, pues los perritos bebé son muy frágiles y susceptibles a sufrir cualquier enfermedad ante el más mínimo descuido debido a que su sistema inmunitario no está completamente desarrollado. Por esta razón, es ideal que no se separe de su madre al menos hasta los dos meses de vida, pues así se garantiza que la mascota crezca de forma saludable.

Nunca se debe bañar a un cachorro antes del destete porque podríamos hacer que su madre lo rechace y no quiera alimentarlo más, pues el olor del perrito habrá cambiado.

Tampoco debemos bañarlos antes de que terminen con su esquema de vacunación, lo ideal es esperar de una a dos semanas después de sus vacunas. Esto debido a que, en ocasiones, el perro sufre una situación de estrés en su primer contacto con el agua y puede haber una mala respuesta inmunológica, además de que está expuesto a otras enfermedades, sobre todo respiratorias.

¿Cómo bañar a un cachorro por primera vez?

Una vez que establecimos el momento ideal para bañar al cachorro por primera vez, será momento de prepararnos y de tener a la mano todo lo necesario, principalmente:

-Suficiente agua cálida

-Champú u otros productos de higiene especial para cachorros

-Esponja

-Cepillo suave para perros

-Toalla limpia y secadora

Experto Animal recomienda que, lo ideal es que el día en que vayamos a bañar al cachorro el clima sea cálido para evitar que pase frío o que sufra un choque térmico al salir de la habitación donde estaremos. Toma en cuenta que la experiencia debe ser lo más agradable posible, puesto que es la primera vez que el perrito está en contacto con los estímulos que le proporciona el baño y que de ello dependerá que le siga gustando hacerlo en el futuro.

Si tienes una pequeña tina será de mucha ayuda, pues podemos colocar ahí al perro de manera que el nivel del agua no lo cubra demasiado y que no sienta una sensación de ahogo. Si no, simplemente moja al perrito evitando su cabeza, sobre todo los ojos y las orejas. Puedes incluir un juguete para que la experiencia sea mejor y más divertida. Una vez que el cachorro está empapado, aplicaremos el champú especial para cachorros y con ayuda de la esponja y el peine, tallaremos todos los rincones de su cuerpo de forma suave y delicada. Luego hay que enjuagar perfectamente todos los restos de los productos con agua abundante.

Usa la toalla limpia para envolver totalmente al cachorro y secarlo a la perfección. Es muy importante que no lo destapes para que el perrito no sufra cambios de temperatura bruscos que puedan dañarlo. Ya que esté lo más seco posible, comenzaremos a secar a profundidad con ayuda de la secadora, pero debe estar con poca potencia y un calor bajo para que no se asuste o se sienta incómodo.

Bañar a un cachorro por primera vez debe ser algo agradable tanto para ti como para tu mascota y en caso de que necesites bañarlo antes de lo estimado por que tiene pulgas, debes consultar al veterinario antes para que te haga otras recomendaciones que procuren la salud del perrito.

