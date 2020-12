¿Cuáles son las razas de perros que siempre tienen hambre?

Por genética, hay perros que siempre tienen hambre, por lo que tienen mayor tendencia a la obesidad y sus complicaciones

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 30/12/2020

30/12/2020 17:50 hrs.

Notar que tu mascota quiere comer a todas horas puede causarte un poco de preocupación, pues por más que le das una porción adecuada, insiste en querer más y más. No te preocupes, es posible que sea una de las razas de perros que siempre tienen hambre.

Aunque no lo creas, la raza o los cruces pueden ser factores para que un perro tenga hambre todo el tiempo, lo que podría hacerlo más propenso a complicaciones como la obesidad.

(Foto: Milenio)

De manera que, aunque parezca algo gracioso ver perros glotones, la realidad es que es un problema que debe controlarse para evitar consecuencias negativas en su salud. A continuación, te contamos todo al respecto.

Razas de perros que siempre tienen hambre

Lo primero que tienes que entender es que las ganas de comer de un perro están reguladas por una hormona llamada leptina, la cual es segregada por los adipocitos, células adiposas que están formadas en un 95% de grasa.

Dicha hormona actúa varias horas después de que el perro come e indica cuando ya se ha ingerido suficiente alimento. Cuando existen grandes cantidades de leptina, se produce resistencia y el cuerpo del animal deja de avisar cuando está satisfecho, lo que causa el hambre a todas horas.

(Foto: Pinterest)

TAMBIÉN LEE: ¿Cuáles son los riesgos de la anestesia en perros?

Las razas de perros que siempre tienen hambre poseen por genética una mayor cantidad de grasa corporal, así como una cierta tendencia a engordar, lo que provoca que se produzca más leptina y el ciclo se haga interminable. Algunos perros que nunca se sacian son:

1. Labrador retriever

El labrador no solo destaca por su nobleza y su carácter juguetón, sino también porque siempre tiene hambre, de hecho, algunos los catalogan como "perros aspiradoras" por su incapacidad para saciarse.

Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism y retomado por Hipertextual señala que hay un gen relacionado con la obesidad canina y que está relacionada con un mayor apetito. Se trata del gen POMC, que impide que los perros produzcan neuropéptidos con los que dejarían de tener hambre y que en los labradores, suele tener una mutación que impide que se sientan llenos.

(Foto: tomada de la web)

Trabajos posteriores determinaron que de los perros de la raza Labrador retriever en Estados Unidos y Reino Unido, al menos 23% contaban con la variante genética asociada a la obesidad.

2. Pug

Estos adorables peludos con cara chata son originarios de china, aunque se desarrollaron en Gran Bretaña. Se caracterizan por tener un cuerpo pequeño, aunque con tendencia al exceso de grasa. A pesar de su tamaño, comen a todas horas y parece que nunca se llenan, incluso pueden llegar a ingerir objetos que no son precisamente comida.

(Foto: Pexels)

Su exceso de hambre surge principalmente por la resistencia a la leptina, por lo que debemos poner mucha atención en darle porciones adecuadas de comida y ejercitarlo todos los días, de lo contrario, podría sufrir complicaciones que se vuelven graves debido a su dificultad para respirar bien.

3. Bulldog

Otra de las razas de perros que siempre tienen hambre es el famoso Bulldog que, aunque se ve rudo, en realidad tiene un carácter cariñoso y amable.

Sin embargo, entre sus principales características destaca que suele ser gordito porque acumula más tejido adiposo o grasa bajo la piel de lo normal. Si los observas, podrás notar que tienen muchos pliegues en su cuerpo por este motivo, lo que, a su vez, hace que tengan hambre todo el tiempo también.

(Foto: Pixabay)

El exceso de pliegues puede favorecer los problemas de la piel, así que debes tener mucho cuidado al respecto, además de que también sufren complicaciones para respirar por la obesidad y su complexión chata.

4. Golden retriever

Son los perros favoritos de muchos debido a que son hermosos a la vista y poseen una personalidad tranquila y paciente, ideal para convivir con niños. Aunque no tienen tanta tendencia a engordar como el labrador, suelen tener hambre todo el tiempo.

(Foto: Pexels)

Disfrutan de hacer actividades al aire libre por lo que pueden engordar rápido cuando no descargan su energía completamente, lo que es común cuando viven en espacios pequeños. Estar encerrados también les causa ansiedad, estrés o aburrimiento y como consecuencia, dirigen su atención hacia la comida para llenar las carencias emocionales.

Otras causas del exceso de hambre en perros

Si tu perro no es de ninguna de estas razas, pero come demasiado, es probable que tenga un trastorno denominado polifagia, en la que el animal no para de comer y parece hambriento continuamente. Aparece junto a otros síntomas como la obesidad, el aumento en el consumo de agua, orinas constantes e incapacidad de absorber nutrientes.

Esto es común en perros ancianos o que toman determinados medicamentos. La diabetes canina también puede causarlo, así como los tumores o procesos inflamatorios a nivel gastrointestinal.

(Foto: tomada de la web)

¿Qué hacer al respecto? Lo primero es consultar con el veterinario para conocer las razones que hay detrás del hambre incontrolable de tu mascota. Si es por patologías, puede recomendarse un cambio de alimentación y tratamientos, aunque si es por causas emocionales, tendrás que trabajar con tu perro para ayudarlo a cambiar su conducta.

Independientemente de si tu mascota es de las razas de perros que siempre tienen hambre o no, es importante que desde que es cachorro raciones su alimento, de preferencia en pequeñas cantidades varias veces al día. Dale de comer siempre a la misma hora y no descuides el ejercicio diario.

SIGUE LEYENDO: 7 razones por las que un perro tiembla mucho

(Con información de Mis Animales, Hipertextual y Experto Animal)