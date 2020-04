¿Cuáles son las razas de perros más perezosos que existen?

Aunque a la mayoría de los lomitos les encanta estar activos, algunos se encuentran en la lista de las razas de perros más perezosos porque aman descansar

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 17/04/2020

17/04/2020 18:09 hrs.

Es importante conocer las razas de perros más perezosos que existen, ya que por su naturaleza no soportan hacer demasiado ejercicio físico y si no tomas esto en cuenta, podrías poner a tu peludo en riesgo de problemas de salud.

Checa la lista de los perros que no disfrutan mucho del ejercicio, puede que seas dueño de uno y no lo sepas.

Razas de perros más perezosos

En general, los perros son animales de compañía con mucha energía y ganas de tomar paseos largos, pero también hay algunas razas que son mucho más perezosas y prefieren tener muchos momentos de quietud y calma en casa.

Si tu perro aparece en esta lista, no te alarmes, no es algo malo y tampoco significa que no quiera hacer ejercicio, simplemente no necesita la actividad física tanto como otras razas.

Es importante que tomes en cuenta si tu mascota se encuentra entre las razas de perros más perezosos, porque podrías pensar que simplemente es flojo y que tienes que obligarlo a hacer ejercicio, sin embargo, por su naturaleza no pueden soportar hacer demasiada actividad, así que no debes forzarlo por su propio bien.

1. Bulldog inglés

Estos perros sin duda disfrutan al máximo dormir día y noche, aunque eso no significa que deban estar acostados todo el día. Simplemente debes procurar que sus paseos no sean demasiado largos o que no tengan que correr durante mucho tiempo, ya que, por la forma achatada de tu nariz, no pueden agitarse demasiado o sufrirían problemas respiratorios.

Trata de que salga a caminar al menos media hora durante todo el día para que se mantenga saludable tanto física como emocionalmente.

TAMBIÉN LEE: Todo lo que debes saber antes de esterilizar a tu mascota

2. Pequinés

Este perro en particular puede pasar toda la noche dormido sobre tus pies pero será difícil que quiera tomar un paseo largo en la calle. Sin embargo, también es importante que haga ejercicio, así que procura que camine al menos 30 minutos diarios.

3. Basset Hound

Estos perritos no solo se ven muy tiernos con sus orejas largas y caídas y con sus patitas cortas, sino que también pertenecen a las razas de perros más perezosos, pues tienen una naturaleza relajada que incluso los hace caminar de forma muy lenta.

Si no te encanta hacer ejercicio o no eres muy activo, este perro es ideal para ti, pues será feliz con un par de paseos cortos y tranquilos durante el día.

4. Pugs

Son los favoritos de muchos, pero definitivamente no son los perros más activos del mundo. Suelen perder su fuerza e interés rápidamente al salir a pasear o jugar y preferirán estar en tu regazo descansando relajados.

5. Bulldog francés

Se diferencian de otros tipos de bulldog por sus orejas puntiagudas y son perros ideales para tenerlos en el interior, pues les encanta estar tranquilos descansando. Como no son tan activos, puedes tenerlos si vives en un departamento o una casa pequeña sin patio.

6. Gran Danés

A pesar de su gran tamaño, estos perros son mucho más tranquilos de lo que te imaginas, aman estar en el interior, con la familia, especialmente cerca de los niños.

7. Mastín napolitano

En Italia se consideraba que esta raza de perros era ideal para ser guardián, ya que tienen una personalidad muy protectora con su familia. Sin embargo, son perros muy tranquilos y que no disfrutan tanto de la actividad física.

Sin duda, las razas de perros más perezosos que existen son adorables e ideales para personas que no les encanta tanto estar dando paseos frecuentes con su mascota o que desean que el hogar se mantenga con un ambiente tranquilo.

¿Cuál es tu favorito?

SIGUE LEYENDO: ¿Cómo reconocer un buen alimento para perros?

(Con información de Vix)