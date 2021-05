Como parte de su compromiso con los animales, motivo por el cual es vegana, es que también se ha desempeñado como activista en pro de los derechos de los animales.

¿Cuáles son las mascotas de la nueva Miss Universo?

En su cuenta de Instagram tiene fotos con sus mascotas Mía, una cocker spaniel y su gatita Ónix, que estuvo a punto de ser atropellada en la carretera, pero su hermana la rescató, la llevó al veterinario para que la revisaran y le pusieran todas sus vacunas. También tiene imágenes con aves, una tortuga gigante, camellos, elefantes y otros perritos.

"Ónix forma parte de mi familia y ahora no me imagino la vida sin esta gatita preciosa y cariñosa. Soy alérgica a los gatitos, pero no me importa. Me encanta abrazarla y jugar con ella, incluso entre más convivo con ella menos fuertes son mis alergias", escribió en su cuenta.

La joven originaria de Chihuahua recientemente subió una foto en la que aparece con su cocker spaniel, de color café que parece muy seria, obteniendo cientos de likes, acompañando la foto con la siguiente frase: "Ella es Mía y les juro que es muy feliz".

¿Por qué es mejor adoptar que una mascota?

De acuerdo con PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), organización a favor de los derechos de los animales adoptar significa salvar uno de los más de 6 millones de gatos y perros o de otros innumerables animales que ingresan a refugios de Estados Unidos cada año.

PETA aconseja que nunca se compre, y menos en tiendas de mascotas porque solo venden animales para ganar dinero. Además de que la mayoría de los animales que tienen son de criaderos donde son hacinados en minúsculas y mugrosas jaulas, por lo que llegan a las tiendas de mascotas desnutridos, enfermos o lastimados.

Refugios de animales

Mientras que el objetivo de los refugios es salvar vidas y prevenir el sufrimiento de animales no deseados, callejeros o abandonados, brindándoles atención médica, alimento, agua y cobijo en lo que les encuentran un hogar definitivo.

En los refugios puedes encontrar perros de todas las edades y de varias razas. Además, tienes la ventaja de obtener información detallada acerca de sus características y temperamento, conocer su historia, acogerlos temporalmente, e incluso ir a pasearlos previamente antes de formalizar la adopción.

A cambio, la recompensa que vas a obtener es infinita, porque en el caso de los perros su capacidad de agradecimiento te sorprenderá a medida que se acostumbren a tu familia o a ti, gracias a que se genera un vínculo de amor mutuo e incondicional.

Así que hay que seguir el consejo de Andrea Meza, Miss Universo 2021 de que es mejor adoptar que comprar animales, porque con esto cambias la vida de un perro o gato en situación de calle, dándole una segunda oportunidad.

(Con información de glamstarnews y Peta Latino)