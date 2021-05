De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas, el maltrato animal se caracteriza por ser un acto deliberado de crueldad, violencia o abandono hacia un animal, ya sea salvaje, mascota o un animal de la calle.

A continuación, te decimos el perfil psicológico de un maltratador de animales para que sepas reconocerlos y saber por qué se comportan de esta manera.

(Foto: YouTube)

¿Cuál es el perfil de un maltratador de animales?

Son personas agresivas: reaccionan con violencia ante la frustración y muestran una rabia permanente hacia lo que les rodea, incluidos los perros con los que conviven.

Son impulsivos: no reflexionan antes de actuar, por lo que actúan de forma violenta contra su entorno más inmediato.

Tienen una baja inteligencia emocional: carecen de empatía y no se dan cuenta del daño y del dolor que le están causando a un perro cuando lo golpea.

Son desafiantes: suelen ser individuos que no respetan las normas establecidas.

Tienen una actitud dominante: pueden ejercer la violencia contra quienes no obedecen sus órdenes.

(Foto: YouTube)

NO TE PIERDAS: 3 razas de perros que pueden detectar la covid con precisión del 94%

Psicópatas y el maltrato animal

En algunos casos, el maltrato hacia los animales tiene que ver con una enfermedad mental, como en el caso de la psicopatía, que es uno de los desórdenes que inducen a ejercer la violencia indiscriminada contra los peludos.

Los psicópatas son incapaces de sentir o entender el sufrimiento de los demás. Si este acto agresivo les aporta algún beneficio, no dudarán en llevarlo a cabo. Son capaces de maltratar a un animal para despertar lástima en otra persona.

Sin embargo, aunque muchos psicópatas pueden ser maltratadores de animales, no todos los maltratadores son psicópatas. El que una persona se comporte de esta manera con los perros o gatos también tiene que ver con el tipo de educación que recibió desde la infancia.

Trastorno de personalidad antisocial

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Academy of Psychiatryand the Law en 2002, encontró que las personas que maltratan animales suelen presentar trastorno de personalidad antisocial, rasgos antisociales y el abuso de sustancias (en el caso de los adultos). El estudio también indica que la mitad de las personas con este tipo de personalidad incurren en conductas sádicas, y si cometen este tipo de actos antes de los 10 años el pronóstico es peor, llegando a cometer crímenes.

Estas 5 características pueden ayudarte a identificar a personas con un perfil de un maltratador de perros, además de que detrás de este tipo de comportamiento se pueden detectar, incluso, ciertos desórdenes psicológicos.

No al maltrato animal

El maltrato animal es responsabilidad de todos, pues no solo existe el componente psicológico que determina las acciones violentas. Todos podemos prevenir y evitar en cierta medida el maltrato animal, denunciando públicamente las situaciones de abuso, evitando participar en eventos que exploten animales.

TAMBIÉN LEE: 5 trabajos increíbles que pueden hacer los perros

(Con Información de SoyUnPerro, Psicología y Mente y Experto Animal)