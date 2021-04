Contratan a un gato como vocalista de una banda de heavy metal

Por increíble que parezca, un gato callejero llamado Roope-Shakir fue lanzado a la fama como vocalista de una banda de heavy metal.

Del anonimato al estrellato

El minino fue adoptado por Anna Mrzyglocki, directora de producto de Fearless Records, discográfica de California, Estados Unidos, quien trabaja con grupos de punk, rock y hasta de metal, por lo que aprovechó sus influencias y lanzó a su nueva mascota como un gran cantante de heavy metal.

La mujer dijo que cuando adoptó a Roope-Shakir, se dio cuenta que el gato tenía talento, porque los maullidos que lanzaba estaban llenos de emoción y sentimiento, por lo que se le ocurrió formar una banda gatuna de metal.

La representante ya lanzó el primer tema del grupo bajo el nombre de "Hunger of the Best", donde en la portada está el sello característico de Roope-Shakir unas garras y una estrella de cinco picos dibujada en una lata de comida para gatos.

Todo lo que se recaude por descargar dicho tema a un dólar, será donado a un refugio de rescate para animales de la calle: Whiskers A-GoGo.

Principales sonidos que hacen los gatos

Los maullidos pueden transmitir información sobre el estado emocional del gato y sobre la urgencia de "mensaje". En general cuanto más intensa la emoción, más intenso el maullido.

En situaciones desagradables para los gatos, emiten maullidos largos, guturales y más intensos en los sonidos de baja frecuencia. En cambio, cuando los gatos se encuentran en situaciones agradables, sus maullidos son más cortos y con una entonación ascendente.

Maullido

Este es el sonido por excelencia de los gatos tanto que en el antiguo Egipto "miu" quería decir "gato". Puede durar desde una fracción de segundo hasta varios segundos y que los gatos emiten abriendo la boca y cerrándola gradualmente. Les sirve para llamar la atención.

Llamada de auxilio

Gatos con menos de un mes de vida emiten una llamada de auxilio, parecida a un maullido muy agudo, que sirve para avisar a la madre de una situación de emergencia. Las llamadas del gato que tiene frío son muy agudas; mientras que las del gato que se ha quedado solo tienen un volumen muy alto.

(Foto: Freepik)

Ronroneo

Es un sonido bajo y rítmico que el gato emite sin abrir la boca. Los mininos lo hacen mientras maman, y los gatos adultos lo hacen en muchas situaciones placenteras, y en las que no lo son tanto. Así que es más probable que el ronroneo exprese una emoción intensa, sea o no agradable, y sirva para estimular la atención y el contacto con otros individuos.

Trino o chirrido

Es un sonido entre el maullido y el ronroneo que se caracteriza por tener un tono ascendente y durar menos de un segundo. Los gatos lo hacen sin abrir la boca. Forma parte de los sonidos que se intercambian madres y gatos, y en los gatos adultos lo utilizan para dar un saludo amistoso a otros gatos o personas.

Llamadas sexuales

Tanto los gatos machos como las hembras cuando "las hormonas llaman" emiten una especie de lamento intenso y prolongado para atraer a una pareja. Los machos también lo hacen para avisar a los otros machos de su presencia.

Aullidos y alaridos

Son sonidos de amenaza que parecen maullidos interminables. Se caracterizan por ser agudos y tener un volumen muy alto.

(Foto: Pinterest)

Estos podrían ser algunos de los maullidos que hace Roope-Shakir, la nueva estrella del heavy metal y que su dueña califica como una muestra de talento, por los maullidos que lanza llenos de emoción y sentimiento.

