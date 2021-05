Conoce las costosas mascotas de Saúl "Canelo" Álvarez

A Saúl "Canelo" Álvarez no sólo le apasiona el box, los carros, la ropa y los relojes, también los animales , siendo sus preferidos los caballos pura sangre .

Sus costosas mascotas

En 2014 compró un cachorro de león, aunque recibió fuertes críticas, exhibió todos los papeles que lo avalaban como dueño legal del animal, el cual le costó alrededor de 40 mil pesos.

Otros de sus animales favoritos son los caballos, es propietario de varias especies pura sangre, cuyo costo oscila entre los 80 mil y 250 mil pesos.

Chico López criador y entrenador de perros le regaló una perrita raza pitbull terrier, la cual tiene un valor aproximado de 150 mil dólares.

(Foto: Instagram@Canelo)

En una entrevista que dio Saúl "Canelo" Álvarez a Telemundo Deportes dijo que le encantan los caballos.

"Me encantan los caballos, la verdad es que tengo unos animales hermosos. Siempre que invito gente a mi rancho de Guadalajara me dicen que están hermosos. Es una de las cosas que más cuido, cuando me vengo a entrenar o a pelear se los encargo mucho a mis caballerangos".

El boxeador expresó que tiene una conexión especial con los caballos, por eso cuando tiene tiempo de estar en su rancho los disfruta al máximo.

"Los caballos es lo que más me gusta, lo que más disfruto, por eso, lo que más cuido son a mis animales. Tienes que tener una relación con los caballos para que sientan tu buena vibra y tu la de ellos, y pues prácticamente se vuelven como amigos".

Apasionado de los caballos

Espartano

Es uno de sus caballos preferidos. Es un equino friesian cuya especialidad es el baile, es de color negro. Es una raza de caballos originaria de los países Bajos, eran animales muy solicitados para las guerras debido a su capacidad y características físicas. Son fuertes, musculosos y de cuerpos compactos. Su melena larga y ondulada es otro rasgo que los distingue. Pueden llegar a costar hasta 254 mil pesos.

(Foto: Instagram@Canelo)

Spirit

Es un caballo de raza bayo que le fue regalado por el cantante Vicente Fernández. Su característica principal es el color, pues debido a su predisposición genética, suelen presentar colores claros en su piel, por lo que requiere más cuidados por su pigmentación. Estos caballos resaltan por su agilidad, así como por su resistencia y velocidad. Pueden llegar a costar desde 88 mil a 228 mil pesos.

(Foto: Instagram@Canelo)

Caballo raza shire

Entre sus caballos el "Canelo" también tiene uno de esta raza que es catalogado como uno de los más grande del mundo, pues tiene una altura media de 1.72 centímetros, aunque puede superar los 1.90 centímetros. Es una raza de tiro británica originaria del norte de Inglaterra. Su cuerpo es prominente, tiene espaldas cortas, lomos poderosos y grandes y son muy dóciles. Puede superar el millón de pesos.

(Foto: Pinterest)

