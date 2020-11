Conoce las causas por las que un gato no crece

Puede deberse a la presencia de parásitos, una alimentación inadecuada o enfermedades de enanismo en gatos

11/11/2020

11/11/2020 10:57 hrs.

Los primeros meses de vida de los gatitos tienen un crecimiento rápido, pero si tu minino no está creciendo como debería, puede deberse a la presencia de parásitos o una mala alimentación que interfieren en su correcto desarrollo.

Sin embargo, existen otras causas qué explican porque un gato no crece de manera normal, teniendo un retraso en el crecimiento, como enfermedades poco frecuentes que pueden afectar su desarrollo.

Causas por las que un gato no crece

Un gato que no ha sido desparasitado corre el riesgo de tener problemas de crecimiento, además de sufrir otros síntomas como diarrea, vómitos, mal aspecto en el pelaje o anemia. Por otra parte, la alimentación es fundamental para el bienestar del animal. Si no están bien nutridos su crecimiento se va a ver interrumpido.

Por eso es bueno ofrecerle una buena alimentación desde cachorro, con un menú adecuado a su edad para que estén cubiertas todas sus necesidades nutricionales. Si eliges darle comida casera tienes que asesorarte con un especialista para que sea una dieta balanceada y no solo las sobras de la comida.

Enfermedades de enanismo en gatos

Hipotiroidismo congénito: se debe a un problema en la tiroides que impide la síntesis en sus hormonas y, además de un enanismo desproporcionado.

Mucopolisacaridosis: se trata de enfermedades ocasionadas por deficiencias de enzimas. Los gatos afectados son pequeños, tienen atrofia de retina, problemas óseos, neurológicos y cardíacos, entre otros. Existe la posibilidad de tratar los síntomas.

Enanismo hipofisiario: se produce por un déficit en la hormona de crecimiento. Los gatitos que padecen esta enfermedad suelen fallecer.

Shunt portosistémico: en este caso hay un problema circulatorio que impide que las toxinas del organismo sean depuradas, pasando directamente al torrente sanguíneo, provocando un retraso en el crecimiento y problemas a nivel mental. Puede operarse, aunque no siempre es posible.

¿Qué hacer si tu gato no crece?

Si después de descartar varias situaciones del por qué tu gato no crece, sigue igual, puedes optar por desparasitarlo y darle un alimento apropiado durante su etapa de crecimiento. Si este era el problema, en poco tiempo verás que crecerá.

Si el problema persiste, lo más recomendable es que acudas al veterinario para que realice análisis de sangre o haga radiografías para determinar por qué tu gato no crece.

Si tu gato no tiene un crecimiento rápido en sus primeros meses de vida, investiga primero si no se trata de un gato de raza pequeña, si fue desparasitado, si le das una alimentación adecuada a su edad, y si no fuera ninguna de estas causas, llévalo con el veterinario para que determine si se trata de alguna enfermedad de enanismo en gatos, en algunos casos se puede resolver el problema con un tratamiento hormonal.

