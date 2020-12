Conoce la reacción de nueve gatitos callejeros al conocer su hogar

Un hombre transformó la vida de estos nueve gatitos al adoptarlos; la reacción de los mininos se hizo viral.

17/12/2020 12:02 hrs.

Un hombre adoptó a nueve gatitos callejeros, quienes se volvieron virales en redes sociales por su reacción, cuando entraron a una casa por primera vez.

El increíble momento en el que estos gatitos callejeros entran a una casa por primera vez en sus vidas, fue capturado y compartido, en el canal de YouTube Walter Santi, el cual ya suma casi dos millones de visualizaciones.

En esta canal comparten videos de la vida de un hombre con sus mascotas, un perro, dos gatos domésticos y ahora los nueve gatitos callejeros, a quienes adoptó, y por los cuales tuvo que hacer una serie de cambios en su casa para que los nuevos integrantes de la familia tuvieran espacio para vivir.

En el video aparece el espacio disponible para los gatitos que incluye un lugar para dormir y un lugar para comer para cada uno de ellos, así como una gran decoración y una torre de control, causando una increíble reacción en los nueve gatitos, llamados: D´Artagnan, The Rolling Cat, The Purring Cat, la novia de D´Artagnan, Porthos, Zoom, Junior, The Mom Cat y The Big Head.

La sorpresa de tener una casa por primera vez no tomó a todos los gatos por igual: unos entraron a revisar el lugar; otros, miraban desde afuera con desconfianza, pero poco a poco fueron entrando y adaptándose a su nueva casa, donde nos les faltará espacio, alimento y cariño.

¿Cómo adaptar a un gato callejero a su nuevo hogar?

Cuando adoptas un gato callejero es importante que prepares tu casa para la llegada del nuevo miembro, este es un paso crucial en la adopción de cualquier animal, sobre todo, en el caso de los gatos que son animales mucho más independientes que los perros, por lo que es recomendable que tu nuevo gato cuente con su propio espacio en el hogar.

Puedes cederle una habitación deshabitada o dejar que explore libremente y sea él quien escoja su propio rincón. Cuando algo de su rutina diaria varía, el gato tiende a esconderse y pasar por su propio proceso de adaptación. Y, adoptarlo y ofrecerle un nuevo hogar es un cambio muy grande para él.

Fotografía: Hogarmania

Los dos o tres primeros días le servirán al gato para relajarse y constatar que no corre peligro en su nuevo hogar. Sin embargo, no es extraño que el gato se niegue a salir de la habitación elegida como refugio, en la que se siente tranquilo y a salvo del resto de los habitantes de la casa.

Así que, si decides adoptar un gato de la calle, igual que este hombre que adoptó no solo uno, sino nueve gatitos de la calle, tendrás que tenerle mucha paciencia para que se adapte a su nuevo hogar, y más, si siempre había vivido en la calle.

(Con información de milenio y Experto Animal)