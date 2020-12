Conoce al gato con las patitas nevadas

El snowshoe es fruto del cruce entre un siamés y un american shorthair; heredó lo mejor de ambas razas

LÉRIDA CABELLO 21/12/2020

21/12/2020 11:15 hrs.

Tiene una mirada inconfundible y penetrante azul, un cuerpo estilizado y largo, una complexión musculosa, pero su sello característico son sus patitas blancas, como si se tratara de unos "zapatos de nieve" que cubren sus cuatro patas, nos referimos al gato snowshoe.

Es fruto del cruce de un siamés y un american shorthair, obteniendo crías con ese sello tan peculiar en su pelaje, como su nombre lo indica parece tener las patas nevadas, lo que lo hace ser una raza de gato bonita y elegante.

Del siamés heredó su mirada inconfundible y penetrante azul, además de su cuerpo estilizado y largo, con una cara de la misma forma triangular que la de los siameses; y de los shorthair tiene una complexión musculosa y sus característicos "zapatos blancos".

Fotografía: Pinterest

El origen del gato con las patitas nevadas

Los gatos snowshoe constituyen una de las razas felinas más recientes. A finales de la década de los 60, la criadora Dorothy HInds-Draugherty cruzó gatos siameses con american shorthair, dando como resultado una hermosa especie que combina los mejores rasgos de ambos.

Snowshoe significa zapatos de nieve, de ahí su nombre. Posee dos características físicas que lo distinguen entre las demás razas de gatos. Por un lado, la punta de sus patas es totalmente blanca, como si tuviera zapatos. Y por el otro, tiene una profunda mirada azul con grandes y ovalados ojos que resaltan.

Fotografía: My Animals

Snowshoe, inteligente y noble

El gato snowshoe se caracteriza por tener una inteligencia alta para acatar órdenes y ejecutar trucos sencillos. Le gusta estar en constante exploración por todos los rincones de la casa. Su carácter pacífico le permite integrarse sin dificultad a las familias, convivir con mascotas o niños porque es muy noble.

Al snowshoe no le gusta pasar largos periodos solo, pues requiere de bastante interacción y jugueteo para no aburrirse. A pesar de que es buen carácter tiene fuerte personalidad y potencia comunicativa, por lo que no será extraño que de repente haga maullidos ruidosos y molestos, sobre todo por las noches.

Fotografía: Notas de Mascotas

Gato con buena salud

Se trata de una raza de gato robusta y saludable que goza de una alta longevidad, puede llegar a superar los 19 años de vida. No necesita muchos cuidados, recomiendan cepillarlos una vez por semana y bañarlos una vez al mes. Darles una dieta balanceada que incluya proteína animal, carbohidratos y vegetales.

Fotografía: LoveToKnow

El snowshoe, una raza de gato que se caracteriza por tener un sello particular: sus zapatitos blancos, sus ojos azules y la marca de "V" en forma invertida en la cara, además de ser tierno, dulce, inteligente y sociable. Su único "defecto" son sus maullidos ruidosos y molestos, sobre todo por las noches.

