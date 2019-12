Conoce a Chaser, el perro que entiende conversaciones

Fue reconocido como el perro más inteligente del mundo

Si dijeras algo en la calle y Chaser estuviera circulando por ahí, seguro te hubiera entendido muchas palabras. Su dueño le enseñó lo suficiente para entender conversaciones y a reaccionar ante nombres propios, verbos, adverbios, preposiciones y comentarios en tres partes, como "lleva pelota a frisbee".

Muchos dueños de canes luchan por enseñarle a sus perros a sentarse, buscar o incluso ladrar a la orden, pero el profesor emérito de psicología en el Wofford College, John W. Pilley (DEP), le enseñó a su Border Collie a comprender más de 1,000 sustantivos. Y esto le valió un premio a ambos.

Todo comenzó el 28 de abril de 2004 cuando el lomito entró a la vida de la familia Pilley y se ganó su nombre porque perseguía cualquier cosa que se moviera. Fue un regalo de la señora Sally a su esposo y por ello tenía un valor especial, pero John, apelando a su espíritu estudioso, decidió ver hasta dónde era capaz de aprender el cerebro canino.

Cuando el cachorrito tenía dos meses de edad, el John empezó a enseñarle nombres propios, comenzando con una pelota azul. Sin embargo, quería más.

Durante tres años, el Dr. Pilley dedicó de cuatro a cinco horas de su día para enseñarle todo a su mascota: le mostró un objeto, dijo su nombre hasta 40 veces, luego lo escondió y le pidió que lo encontrara. Utilizó 800 juguetes de animales de tela, 116 bolas, 26 frisbees y una variedad de artículos de plástico para finalmente enseñar a Chaser 1,022 sustantivos.

¿El resultado? El perro más inteligente del planeta.





¿Azucar, flores y muchos colores? No, repeticiones...

La estrategia utilizada por el catedrático fue el "Aprendizaje sin errores", un método que consiste en establecer un entorno en el que el sujeto no pueda fallar, garantizando la retención de lo enseñado.

"Él lo nombraría, se lo mostraría, diría 'atrapa el azul' y se lo arrojaría. Lo ponía frente a ella y decía 'encuentra azul'. Al tercer día, cuando pudo recuperar la pelota de otra habitación, supo que era hora de pasar a otro objeto. Al final del quinto mes, había aprendido 40 palabras y las mantuvo en su memoria a largo plazo", explica Pilley Bianchi, hija del maestro ya fallecido (murió en 2018 a los 89 años).

En 2013, el doctor John publicó sus hallazgos en el Journal Learning and Motivation y en él se puede leer lo siguiente:

"La comprensión de la sintaxis de las oraciones requería que Chaser emitiera respuestas consistentes con tres elementos de oraciones gramaticales, como por ejemplo, tomar Frisbee con balón. La comprensión de la semántica de las oraciones requería que Chaser respondiera correctamente cuando se cambiaban los significados de las oraciones invirtiendo las posiciones del objeto preposicional y el objeto directo en la oración, como por ejemplo que Frisbee tomara el balón.La comprensión del cazador de las oraciones se probó en tres escenarios diferentes: (a) cuando se usaron objetos múltiples y familiares en la oración de comando de sintaxis, (b) cuando se usaron objetos nuevos en la oración de comando de sintaxis (novela en el sentido de que los objetos no tenían se usó durante el entrenamiento) y (c) cuando la visión de los objetos no era posible en el momento en que se verbalizó el comando de sintaxis. Los resultados fueron estadísticamente significativos en los tres escenarios. Los resultados exitosos se atribuyeron al entrenamiento intensivo de Chaser en sus primeros tres años de vida. El análisis de los datos reveló que la comprensión exitosa de Chaser de las oraciones de sintaxis requería el procesamiento y la retención de dos mapeos de objetos sonoros (nombres-objetos) en la memoria, junto con juicios simultáneos sobre qué objeto llevar al otro, es decir, memoria de trabajo".









Por otra parte, el Journal Behavioural Processes comunicó los aspectos destacados que encontraron en el estudio del inteligente can:

+ El Border collie aprendió y retuvo los nombres de 1022 juguetes

+ Demostró la independencia del significado de los nombres y comandos

+ Aprendió sustantivos comunes que representaban categorías

+ Aprendió palabras por razonamiento inferencial por exclusión

+ Demostró comprensión referencial de los sustantivos.





"Comenzó a aprender nombres en una prueba. Enseñar sus conceptos fue infinitamente mayor que enseñarle sus 100 comportamientos de memoria porque una vez que aprendió un concepto, pudo usar su cerebro y comenzar a aprender por inferencia, que es la forma en que los niños aprenden.

Después de aprender un nombre común, aprendió grupos de categorías. Tenía 30 bolas y las conocía todas por un nombre propio y también por categoría. Podrías pedirle que encuentre otra bola, y ella sabía adjetivos como más grande, más pequeño, más rápido y más lento", comenta Bianchi.

Luego de 15 años de vida, Chaser murió por causas naturales y fue enterrada en el patio trasero de la casa del doctor junto a los demás animales queridos de la familia. Lo hizo con un poco de las cenizas de su amo y con uno de los cerebros más privilegiados que se le han conocido a un animal de compañía.





