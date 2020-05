Conductas extrañas que las mascotas podrían tener en la cuarentena

Verte en casa todo el día más ansioso y preocupado puede afectarlos, lo que da lugar a las conductas extrañas en las mascotas

SUSANA CARRASCO 30/04/2020

30/04/2020 18:11 hrs.

Estar en casa 24/7 ha generado muchos cambios no solo en nuestra vida, también en la de nuestras mascotas, quienes solo miran cómo ocupamos sus territorios todo el día y estamos ansiosos la mayor parte del tiempo. ¿Cómo les afecta? Los expertos señalan que hay algunas conductas extrañas en las mascotas durante la cuarentena que podemos notar y que, al prolongarse el tiempo de confinamiento, podrían empeorar.

Conductas extrañas en las mascotas

El cambio de rutina tan brusco que hemos hecho en nuestras vidas en las últimas semanas sin duda lo han resentido nuestras mascotas, quienes no entienden por qué si antes estaban a cargo de los espacios en casa, ahora tienen que compartir todo siempre contigo y la familia.

Aunque al principio podría parecer algo maravilloso para ellos el hecho de que estés en casa poniéndole atención, la realidad es que a estas alturas de la cuarentena, la situación ya es un poco estresante.

"Ellos amaban su propia rutina según nuestros horarios previos y de pronto, decidimos que los vamos a cambiar por completo y les invadimos su espacio", explica Carlo Siracusa, del Hospital Veterinario Ryan en la Universidad de Pensilvania.

Esto empeora sobre todo si antes no estaba acostumbrado a tener demasiado contacto físico contigo y ahora quieras estar abrazándolo durante mucho tiempo.

Sin embargo, uno de los factores que más puede irritar a las mascotas en esta cuarentena es la presencia de los niños en casa, pues en general, son ruidosos y pueden alterar al animal.

"Eso puede ser un poco estresante, porque a veces los niños pueden ser ruidosos o demasiado intensos en sus interacciones con las mascotas, que no siempre son tan entusiastas", afirma Zazie Todd, autor de Wag: The Science ok Making Your Dog Happy.

Otro cambio importante para las mascotas es que nos perciben mucho más ansiosos y preocupados, lo que, sin darnos cuenta, también influye en su estado de ánimo.

Al respecto, la experta en comportamiento animal, Jennifer Verdolin, señala que "tendemos a pensar que somos afortunados porque tenemos mascotas que nos ayudan a sobrellevar las cosas, pero creo que también tenemos que invertirlo y pensar cómo podemos nosotros ayudarlos a ellos a sobrellevar las cosas".

En consecuencia a estos cambios, podríamos empezar a detectar algunas conductas extrañas en nuestras mascotas como mayor tendencia a:

-Treparse

-Ladrar

-Maullar

-Rascarse

-Dar vueltas sobre sí mismo

-Bostezar

-Sacudirse como si estuviera mojado

-Alzar las patas

-Saltar sobre objetos para morderlos y sacudirlos

Estas conductas son reconocidas por los especialistas como conductas de desplazamiento y se trata de algunos tics que las mascotas pueden adoptar como una forma de afrontar un factor de estrés novedoso, como nuestra presencia en casa 24/7.

Aunque en general la compañía de sus dueños es mejor que estar solos todo el tiempo, Zenithson Ng, profesor de veterinaria en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, indica que algunos no soportan muy bien la convivencia, especialmente si el tiempo de estar juntos se prolonga más y más.

¿Cómo podemos ayudarlos?

Aunque estés en casa con ellos, trata de mantener las rutinas diarias previamente establecidas, sobre todo en cuanto a los horarios y las salidas a la calle.

También asegúrate de que la mascota tenga espacios en casa tranquilos y sin perturbaciones para que puedan descansar ahí en cualquier momento que empiecen a sentir agobiados, sobre todo si hay niños en casa.

Si notas otros comportamientos como mayor agresividad o ansiedad contigo y otras mascotas, no pienses que necesita castigos o un entrenamiento más estricto, el problema es algo emocional así que dale tiempo para que se acostumbre a la nueva situación en casa y déjalo tranquilo de vez en cuando.

Recuerda que, para ellos, el que tiene conductas extrañas eres tú al pasar todo el día en casa y tus mascotas solo intentan adaptarse a este nuevo estilo de vida, así que no le exijas demasiado.

Para los expertos, las conductas extrañas en mascotas durante la cuarentena son solo el inicio de muchos cambios, pues cuando volvamos a la rutina previa, en la que volverán a estar solos largos periodos de tiempo, la transición puede ser complicada e incluso, con efectos más notorios en su salud emocional.

(Con información de Infobae)