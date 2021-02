Si detectas la causa de tu miedo a los perros, puedes trabajar en ello y superarlo

No existe una sola razón por la que una persona pueda desarrollar miedo a los perros. Puede ser por diferentes aspectos que pueden estar influyendo en esto, la más frecuente es la presencia de un evento traumático en su niñez o adolescencia que la persona asocia a un perro, también su apariencia salvaje, su inclinación a ladrar o su carácter impredecible.

A continuación, te damos algunos tips para que puedas superar el miedo a los perros, ya que esto es algo adquirido, aprendido de manera involuntaria, que se puede trabajar para irlo superando poco a poco. Lo primero es detectar cuál es la causa del miedo, para trabajar en ello y solucionarlo, siempre y cuando se trata de un miedo que se pueda controlar sin ayuda de un profesional.

¿Cómo superar el miedo a los perros?

Evalúa tu grado de miedo

Es posible que para algunas personas el nivel de miedo no dependa tanto de la proximidad de los perros, como de las probabilidades de que ladren, o puede que este miedo no exista si los perros son pequeños, por eso es importante que sepas si tu temor a los perros es intenso o no. Una vez que lo sepas, analiza qué situaciones te dan miedo en relación a los perros, y ordénalas según el malestar que te produce para que valores cuáles son las diferentes etapas por las que tendrás que pasar.

Reconoce los síntomas del miedo

Cuando experimentes los efectos del miedo a los perros, fíjate en cuáles son las manifestaciones concretas de este miedo cuando este llega a su máximo nivel o cuando está cerca de llegar. Por ejemplo, si sales corriendo, perdiendo el control; si te mantienes en el sitio y prefieres no moverte. Esto te servirá para saber hasta dónde llega tu miedo por los perros.

Exponte al miedo de manera planeada

Intenta pasar por las situaciones vinculadas al temor de los perros que te dan menos miedo, para que te vuelvas resistente a ellas. Cuando superes esta etapa, enfrenta otra situación que te da más miedo que la anterior, y así sucesivamente, para que vayas superando cada uno de tus miedos. En esta fase para superar el miedo a los perros no elijas uno que sea agresivo.

Aprende sobre los perros

Parte de tu miedo a los perros puede partir del desconocimiento que tengas sobre ellos. La mayoría de los perros tienden a no atacar, a desarrollarse en tareas de protección de seres humanos, todo depende de la educación y socialización que se le dé para que reaccione negativamente.

¿Por qué se da el miedo a los perros?

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Valencia, un 10% de los individuos sufren miedo excesivo e irracional hacia los perros. Este temor a los perros es algo adquirido, aprendido de manera involuntaria. De hecho, en los casos más extremos puede hablarse incluso de fobia a los perros, o cinofobia (miedo anormal o desmedido por los perros), que provoca un desgaste significativo en la calidad de vida de la persona de manera cotidiana. En estos casos, los más recomendable es que la persona recurra con un especialista para que la ayuda a salir adelante.

Síntomas del miedo a los perros

Las personas con fobia a los perros sienten ansiedad extrema cuando están cerca del animal o cuando piensan en encontrárselo. Los principales síntomas que experimentan son:

Pánico y temor

Latido acelerado del corazón

Dificultad para respirar

Sudoración excesiva

Sequedad de la boca

Angustia

Tensión en los músculos

Temblores

Una gran necesidad de huir o evitar el estímulo temido

Si tienes miedo a los perros, descubre a qué se debe tu miedo para que vayas trabajando en ello, y así puedas superarlo. Si se trata de una fobia, un especialista podrá ayudarte a superarlo para que tu vida se desarrolle de manera normal.

