LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 10/11/2020

10/11/2020 12:26 hrs.

Si tienes periquitos en casa lo más recomendable es que tengas dos, y si es la parejita mejor, pues es la combinación perfecta, de ahí la importancia de saber si es hembra o macho, porque si tienes dos hembras juntas, el resultado puede ser desastroso por la naturaleza de su conducta.

Si tienes periquitos en casa y no sabes si son hembras o machos. A continuación, te decimos cómo saberlo para que evites tener dos hembras juntas porque son capaces de luchar, hasta que una de las dos muera. Así que, mejor toma nota para que tus periquitos vivan en armonía.

Fotografía: Zooplus

¿Cómo saber si tu periquito es hembra o macho?

1. Por sus colores

Una de las principales diferencias entre un periquito macho y hembra es el color, pero no de su plumaje, sino el color de su cera, una membrana que cubre los orificios nasales del ave y que se ve en la parte superior del pico. Los machos tienen la cera de color azul o color rosado, mientras que las hembras tienen la cera de color blanco-azulado o marrón, éste último se intensifica durante la época de celo.

Esta diferencia es más notoria cuando los periquitos son adultos, cuando ya han adquirido un color definitivo, pues antes de esta etapa es más complejo notarlo, porque la cera es de color rosa pálido en ambos sexos. Pese a ello, si observas un color más uniforme en alguno de los dos es macho y si tiene un color casi blanco es hembra.

Fotografía: amazing.zone

2. Por sus diferencias anatómicas

Con la palpación del periquito se puede apreciar si es macho o hembra. Al tocar al periquito suavemente en el bajo vientre, en el caso de las hembras, se siente una cavidad destinada al paso de los huevos, la cual está ausente en la anatomía del macho.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas este método de la palpación no se recomienda porque además de ser muy complejo, si el periquito no está acostumbrado a que lo agarren se pueden asustar y estresar.

Fotografía: ehow en espanol

3. Por su carácter

El periquito macho se caracteriza por ser muy sociable, tranquilo, confiado y canta de forma prolongada. Otro comportamiento característico en el macho es durante el cortejo, ya que inicia un movimiento de arriba hacia abajo con la cabeza, y en ocasiones puede llegar a golpearse el pico con algún objeto.

Fotografía: Hogarmania

Las hembras son más agresivas, ariscas y escurridizas. No pían y si lo hacen es de forma intermitente y por algo en específico. A diferencia de los machos, en el cortejo permanecen quietas, aunque también poseen un instinto más destructivo porque son las encargadas de hacer el nido durante la cría.

Fotografía: Hogarmania

Estos tres puntos son los que debes tomar en cuenta para saber si tu periquito es macho o hembra, lo cual es importante, pues se recomienda que, si tienes dos, no sean del mismo sexo, para que no se peleen, pues si tienes dos hembras no se van a llevar nada bien.

(Con información de Experto Animal)