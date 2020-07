¿Cómo saber si mi perro está enojado conmigo?

Porque no todo es "miel sobre hojuelas". Estas señales te dirán si "Firulais" está molesto contigo por algo que hiciste

09/07/2020 11:32 hrs.

Sí, los perros también pueden enojarse con nosotros. Tal vez sea porque nos fuimos a trabajar y no los llevamos con nosotros, porque se nos olvidó darles de comer a sus horas, no quisimos sacarlos a pasear y aventarles el palito o porque hicimos algo que no les gustó del todo. ¿Cómo puedes saber si tu perro está enojado contigo?

Es importante saber que los perros también pueden llegar a sufrir ansiedad, estrés y depresión, y que si bien no es bueno humanizarlos, algunas acciones pueden causarles descontento.

¿Mi perro se puede enojar conmigo? Sí, y aquí te dejamos unas señales para identificar si "Fido" está enojado contigo.

¿Cómo puedes saber si tu perro está enojado contigo?

Si sientes que tu perro está molesto contigo, puede ser por algo que hiciste y como en todo, es fundamental saber la causa de lo que ocurre.

Es cierto, ellos no pueden decirte con palabras "para" o "detente porque me molestas" y te permiten muchas cosas porque te quieren, pero eso no significa que disfruten algunas situaciones que hacemos comúnmente. Estas son 5 cosas que haces que molestan a tu perro:

1) Abrazarlo: Sí, las fotos de las personas abrazando a su lomito son lindas, sobre todo si el can les lame la cara, pero la verdad es que tener brazos alrededor de su cuello puede ser percibido por estos animalitos como una amenaza. La mejor opción es dejar que el perro se acomode en sus propios términos y acariciarles la espalda y el pecho.

Se trata de que conozcas bien a tu perro y sepas lo que le gusta y lo que no. Si se aleja cuando lo quieres abrazar, no lo persigas, es una muestra de que no lo disfruta.

2) Que le acaricies la cara: Como lo mencionamos anteriormente, te deja hacerlo porque siente un vínculo contigo, pero al igual que con los abrazos, si se aleja cuando lo quieres acariciar, es un signo de que no lo tolera.

Recuerda que ellos también tienen sus "personalidades" y que habrá algunos que te dejen jugar hasta con sus orejas. Pasa tiempo con él /ella, conoce a tu mascota y distingue sus límites para que no lo molestes.

3) Usar su cama: Está bien, esto no es muy común, pero si en algún momento decides acostarte en su colchón a manera de broma o para ver su reacción, lo más probable es que te la quiera quitar. Es su espacio y debes respetarlo.

4) Que lo lleves muy controlado: Una correa tensa puede generarles sensación de nerviosismo, frustración y estrés. ¿Por qué no lo dejas ir a ese lugar que le llama la atención?, ¿hizo algo malo para que no confíes en él? Piénsalo de este modo: si lo jaloneas durante un paseo, le estarás enviando mensajes de alerta, de que esté listo para huir o pelear.

Si, por el contrario, lo llevas suelto y le dejas correr y caminar a su antojo garantizando de otra manera su seguridad, le estarás diciendo que el ambiente es de calma y normalidad.

5) No dejarlos explorar: Salir a caminar contigo representa para ellos la oportunidad de conocer el mundo. Oler, explorar y marcar su territorio son actividades normales para ellos. Así conocen cosas.

Imagina que fueras caminando con una persona que te jala del brazo y no te deja ver objetos o lugares que te llamen la atención. Frustrante, ¿no?

Otras posibles causas de molestia pueden ser: maltrato, castigos constantes, estrés, problemas mentales, mal adiestramiento o estímulos que no conozca.

¿Cómo puedes saber si tu perro está enojado contigo? 5 señales para identificarlo:

1) Enseña los dientes: Fácil de percibir, ¿no? Si muestra sus dientes y deja ver sus encías cuando te le acercas, deberías tener cuidado, ya que está molesto por algo que hiciste.

2) Se aleja de ti: así como nosotros nos alejamos de las personas que nos causan molestia, los lomitos pueden llegar a mostrar su enfado al distanciarse de ti. ¿Qué hiciste? Intenta recordar la manera en la que te has comportado con tu perro en las últimas semanas.

3) Aúlla constantemente y va subiendo el volumen: Quiere tu atención y está intentando llamarte para que vayas a ver qué sucede. Si no le haces caso, puede que se moleste más contigo.

4) No se mueve y se muestra tenso: Fíjate en sus ojos. Si los tiene más abiertos de lo habitual y echó sus orejitas para atrás, déjalo tranquilo hasta que se calme.

5) Te muerde: Si el perro está molesto con algo que estás haciendo, clavará sus dientes en tu piel aunque nunca lo haya hecho antes. Tus acciones o un mal entrenamiento serán las causas de esta reacción.

Recuerda proteger y cuidar a tus mascotas sin caer en control excesivo que pueda afectar su relación.