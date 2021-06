¿Cómo presentar de forma correcta a dos perros que no se conocen?

Cuando dos perros que no se conocen y se encuentran por primera vez es importante hacer la presentación de la mejor manera posible para que esta primera sea positiva, y los canes no terminen peleando.

Un factor para que todo este proceso funcione correctamente empieza desde el momento en que el cachorro llega a casa, cuando inicia el periodo de socialización que va de las tres semanas de edad hasta aproximadamente los tres meses, si se hace de forma correcta es casi seguro que se convertirá en un perro sin problemas para relacionarse con sus semejantes.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo presentar de forma correcta a dos perros no se conocen?

Los expertos recomiendan buscar un lugar neutral para el encuentro de los perros, un sitio donde no haya problemas territoriales.

Romper el hielo con un paseo. Es importante que los perros se sientan libres para olfatear, distraerse, hacer sus necesidades, dejarlos que disfruten el momento sin intervenciones humanas.

Premia las interacciones tranquilas y moderadas con palmadas suaves, palabras calmadas y alguna golosina. Es importante que te mantengas calmado, aunque alguno de los perros se ponga demasiado nervioso. Espera a que se calmen o sepáralos un rato antes de intentarlo de nuevo.

Haz presentaciones cortas, pero frecuentes, y no tardarán en ser grandes amigos.

Tendrán curiosidad por conocerse, déjales cierta libertad de movimientos manteniendo la correa floja. Cálmalos diciéndole a los dos que son buenos perros, e ignorando sus lloriqueos o ladridos.

(Foto: Freepik)

¿Cuándo parar la presentación de los perros?

Los expertos recomiendan buscar un lugar neutral para hacer las presentaciones y romper el hielo con un paseo, pero si se observa cualquier tipo de señal ofensiva por parte de algunos de los perros como el pelo erizado, las orejas hacia delante o la cola en estado de alerta, hay que evitar la presentación.

Si el perro no fue socializado correctamente en su etapa de cachorro con todo tipo de perros, animales, personas y entornos es probable que reaccione con miedo, timidez o agresividad. Mantén la calma, no te estreses, no le grites, ni lo castigues, pídele que se eche o se siente e intenta la presentación después.

(Foto: Freepik)

¿Cómo saber que la presentación entre los perros fue correcta?

Si después de la presentación observas a los dos perros calmados, con posturas corporales relajadas y con ganas de jugar, puedes dejar que se acerque e interactúen para que se conozcan y se comuniquen entre ellos. Un refuerzo positivo es dejar que los perros se huelan sus partes íntimas, ya que estas segregan feromonas les servirá para identificarse entre ellos.

Déjalos un tiempo para que jueguen juntos. Procura que estén sueltos y que dispongan de un espacio amplio para que interactúen, corran y disfruten el momento.

Estos son algunos sencillos consejos que te pueden servir para presentar de forma correcta y amistosa a dos perros que no se conocen con buenos resultados.

(Foto: Pinterest)

(Con información de 20 minutos y Purina)