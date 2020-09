¿Cómo preparar a tu perro para la llegada del bebé?

Etóloga recomienda que se estudie cada caso para ver cómo es el entorno familiar del perro

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 04/09/2020

04/09/2020 15:16 hrs.

En muchos hogares, las mascotas son tratadas como un miembro más de la familia, incluso pueden llegar a ser vistos como hijos, pero, ¿qué pasa con la llegada de un bebé a la casa?

Para que el perro no se sienta desplazado, es importante no hacerlo a un lado, desde antes del nacimiento del bebé, hay que involucrarlo como parte de este cambio que habrá en la familia para que cuando llegue el pequeño no sienta celos.

¿Cómo preparar a tu perro para la llegada de un bebé?

En entrevista para SuMédico, Gabriela García Borja, etóloga recomienda que se estudie cada caso para ver cómo es el entorno familiar del perro.

Es un poco más complejo de lo que parece, hay qué hacer varias preguntas para que funcione, ver si los perros no tienen problemas de comportamiento, y de qué tipo, para comenzar a solucionarlos

FOTO: CORTESÍA GABRIELA GARCÍA BORJA

En su experiencia como etóloga, prefiere hacer las consultas a domicilio para ver el entorno del perrito, con quién convive, cómo es la familia, qué hacen en ciertos casos, para conocer las necesidades de cada uno.

Basado en esto, podemos hacer un programa de cambio de hábitos. No es lo mismo un perro que tiene un problema de apego hacia sus propietarios, y llega un bebito, entonces el perro comienza con problemas de ansiedad por separación

García Borja agregó que también es importante saber cuáles serán las necesidades de los futuros padres, y qué tanto le van a permitir a su perro.

Cuando llega el bebé, me ha tocado ver que desplazan al perro que antes era como su hijo. Lo mandan a la azotea, a otro cuarto, no lo dejan ladrar, deja de existir para ellos. Todo esto tiene mucho que ver con los problemas conductuales

Es importante mencionar que, si los perros se sienten rechazados, esto los va a llevar a tener comportamientos agresivos hacia el bebé, porque al final de cuentas es un extraño para ellos, por eso es bueno que antes de la llegada del recién nacido, el lomito haya socializado con otros niños.

Para concluir, la especialista dijo que un perro que es muy tranquilo, que tiene apego a sus propietarios puede controlar perfectamente sus emociones, y aceptar sin problemas al nuevo integrante de la familia, sin ningún tipo de celos.

Si tienes un perro y vas a tener un bebé, a continuación, te decimos cómo irlo preparando.

Que se familiarice con los sonidos y olores

Ponle alguna grabación o video de llantos, risas y balbuceos para que cuando los haga tu bebé ya esté familiarizado con ellos, y no le parezcan extraños.

Es importante que olfatee las cremas, la loción y todos los productos que usarás en el cuidado tu bebé para que sepa cómo olerá el recién nacido.

Conocer los objetos del bebé

Si no le permites que los huela, pensará que se ha portado mal, e intentará robarse algún objeto del bebé como "castigo" por no dejarlo participar.

FOTO: PEXELS

Dale la misma atención de siempre

Si tu perro era el centro de atención, no puede dejar de serlo de la noche a la mañana, así que aprovecha cuando el bebé duerme, para que lo acaricies, hables y juegues con él, por lo menos 5 minutos al día.

No alteres su rutina

Con la llegada del recién nacido cambia todo, pero los horarios establecidos para que el perro coma, salga a pasear y duerma, tienen que ser a la misma hora de siempre, o variar un poco, pero que esos cambios no sean bruscos.

Presentar al niño

Cuando llegues a tu casa con el bebé, lo primero que debes de hacer es saludar a tu perro como siempre. Después tendrá que pasar lo inevitable: presentarle al nuevo miembro de la familia, así que acércalo poco a poco para que lo olfatee y se vaya familiarizando con él.

Poner límites

Debes enseñarle que no puede hacer lo que quiera. Si no quieres que entre a la habitación del bebé cuando está durmiendo o no quieres que haga ruido, tienes que ser firme en tus órdenes, pero ten cuidado de que no lo tome como un rechazo.

FOTO: PEXELS

Muchas parejas con el nacimiento de un bebé prefieren dar en adopción a su perro, pero si lo preparas para la llegada del recién nacido, todos pueden convivir en armonía, y seguir siendo la misma familia feliz de siempre.

(Con información de Myanimals)