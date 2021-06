Si tu perro es de esos que le rehúye al agua , no te preocupes, hay varias opciones para que lo limpies sin bañarlo y quede reluciente. Toma nota de estos sencillos consejos que te ayudarán a mantener aseado a tu lomito .

Si tu perro es de esos que le rehúye al agua, no te preocupes, hay varias opciones para que esté limpio

¿Cómo limpiar a un perro sin bañarlo?

Toallas húmedas

Esta técnica es especialmente útil cuando el perro se ensucia solo en alguna parte específica del cuerpo. Humedece una toalla de baño y limpia la zona que tenga sucia el can, así mantendrás su aspecto aseado y su pelaje terso, mientras le das un baño. Cepilla su pelo antes y después de la limpieza.

Champú para baño seco

Comienza con un buen cepillado para deshacerte de los nudos que se forman en su pelaje para aplicar el champú, humedece una toallita o paño de algodón con agua tibia, vierte el champú sobre el paño y limpia todo el cuerpo del perro.

Si ves que tu lomito no ha quedado del todo limpio, puedes volver aplicar el champú. Una vez que quede limpio vuelve a pasarle el cepillo. De esta manera eliminarás cualquier resto del producto que pueda quedar en su pelaje y te asegurarás que no quedan restos de humedad.

(Foto: YouTube)

NO TE PIERDAS: Dermatitis húmeda agua en bulldog francés

Desodorante para perros casero

Cuando notes que tu perro no huele a limpio, una buena opción es un desodorante casero. Solo necesitas una parte de vinagre de manzana y dos de agua, un atomizador y listo. Con esa mezcla lo rocías y combatirás los malos olores, gracias a las propiedades del vinagre de manzana, que también mantendrá en buen estado su pelo. Ten presente que a los perros no les gusta el olor del vinagre, así que no abuses mucho de esta práctica.

(Foto: YouTube)

Productos no debes utilizar para limpiar a tu perro

Algunos productos pueden resultar nocivos para tu perro, así que es importante que conozcas cuáles son para que no los uses en su limpieza.

Toallitas húmedas comerciales: no son adecuadas para los perros, debido a que contienen sustancias que podrían perjudicarles, sobre todo si padecen alergias, dermatitis u otra enfermedad cutánea.

Colonias: la piel de los perros no está preparada para una colonia convencional. Su uso puede irritar la piel del perro, por lo que debes evitarlas.

Champús en seco no diseñados para perros: utilizarlos podría desencadenar una grave reacción alérgica.

Estas son algunas opciones de lo que debes hacer y no a la hora de limpiar a tu perro sin bañarlo, que te servirán para asearlo de momento, pero recuerda que no hay nada como bañarlo para que tenga una buena higiene y se sienta feliz y contento.

TAMBIÉN LEE: 5 perros pequeños más fáciles de educar

(Con información de SoyUnPerro)