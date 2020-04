¿Cómo identificar la fatiga en los perros?

Hacer demasiado ejercicio puede ser contraproducente para su salud...

ADRIÁN AGUIRRE 14/04/2020

14/04/2020 11:38 hrs.

No es ningún secreto que el ejercicio le brinda a nuestros perritos una gran cantidad de beneficios físicos y mentales, pero... ¿Sabes reconocer cuando tu perro tiene fatiga?

Sí, ellos también pueden llegar a fatigarse... y muchas veces sucede cuando no hacen ejercicio y su dueño/a los lleva con un entrenador. La decisión no es mala, pero si el preparador físico canino exagera en las cargas, puede llegar a sobreestimular al animalito y provocar que tu perro tenga problemas de comportamiento en el futuro.





Foto: pixabay

Fatiga en perros: lo que debes saber

De acuerdo con la veterinaria de la Universidad de Wisconsin, Amelia S. Munsterman, la fatiga muscular puede ser causada por numerosos trastornos de varios sistemas del cuerpo de los perros y generalmente llega a presentarse en los canes de trabajo, los galgos de carreras y los lomitos que compiten en agilidad y otros eventos de alta intensidad.

"La fatiga es una consecuencia normal del ejercicio que se continúa a alta intensidad o por períodos prolongados de tiempo. Describe la incapacidad de los músculos para continuar funcionando al mismo nivel de intensidad. Es en realidad un mecanismo de seguridad para el cuerpo", explica la especialista.

Y los problemas que podría causar la fatiga en los perros van más allá...

"Durante el ejercicio prolongado (generalmente varias horas o más), se producen jadeos y / o sudoración para eliminar el exceso de calor. Esto conduce a la deshidratación y a los desequilibrios ácido-base y electrolíticos. Estos factores causan fatiga, agotamiento e incluso pueden causar la muerte", apunta Munsterman.

Es importante que sepas que para muchos perritos, la idea de correr tras la pelota o un palito es más importante que los pies dolorosos. Ellos quieren divertirse y nada los hace más felices que estar contigo, pero aquí también entra tu parte de responsabilidad como dueño/a...

"Algunos perros correrán hasta que las almohadillas de sus pies se rasguen y luego correrán un poco más", dice la doctora y veterinaria del Truesdell Animal Hospital en Madison, Wisconsin, Susan Jeffrey

¿Estás al pendiente de la cantidad de ejercicio que hace tu perro?

Al hablar de entrenamiento, nosotros tenemos las "fases sensibles", que se pueden definir como los periodos del proceso de desarrollo del ser humano en el que, cuando están sometidos a ciertos estímulos, reaccionan con una adaptación de mayor intensidad que en cualquier otro periodo.

En pocas palabras, un niño de 5 años no puede aguantar las cargas de un deportista de alto rendimiento. Por energía quizá lo tolere, pero como su cuerpo, su organismo y sus músculos no están acostumbrados a las cargas y todavía no alcanzan su plenitud, el pequeño puede llegar a lastimarse de por vida y por eso es importante saber qué ejercicios ponerle de acuerdo con su edad y capacidades motrices.

Al igual que nosotros, los perros también se tienen que adaptar al ejercicio y "agarrar ritmo". Por ello, el ejercicio físico adecuado es la forma más efectiva de reducir la fatiga en los perritos.

"El entrenamiento conduce a un uso más efectivo del oxígeno en los tejidos del cuerpo, aumento del volumen sanguíneo y adaptaciones musculares. Los animales de trabajo deben aclimatarse a ambientes calientes antes de la competencia", señala Munsterman.

Y recomienda:

"Calentar los músculos antes del ejercicio intenso también puede ayudar a retrasar la aparición de la fatiga".

Foto: needpix

3 tips para lograr que tu perro pueda descansar durante el día:

Solemos adquirir a nuestros perritos cuando son cachorritos y su energía puede estar a tope todo el tiempo, pero también es importante que descansen y aquí te dejamos tips para que consigas que se duerman:

1) Planifica tu día: Sigue un horario en el que el tiempo activo sea seguido por un periodo tranquilo para dormir. Es probable que tu lomito esté listo para tomar una siesta después de jugar o caminar.

2) Reconoce cuando está cansado: si nunca has hecho ejercicio y te metes a cualquier deporte, te cansarás bastante al principio. Lo mismo pasa con los perros. No importa cuánta diversión estés teniendo con "Firulais", no dejes que se canse porque, como mencionamos anteriormente, demasiada estimulación les puede llegar a afectar. Distribuye tiempos para que tu mascota se vaya acostumbrando a cualquier actividad que le pongas y una vez cumplida la "Sesión del día", llévalo a su camita y motívalo para que se relaje.

3) Déjalo sin molestias: Sí, puede resultar tentador abrazarlo, pero si está contigo no se va a poder relajar del todo. Cuando por fin se duerma, déjalo tranquilo y sin molestias. Eso sí, cuando despierte, prepárate para salir, porque va a querer jugar contigo o caminar un rato.