De acuerdo con Mis Animales, sitio especializado en mascotas, dar huesos a una mascota es benéfico tanto para la higiene bucal como para que, aflore su instinto natural de caza. Y aunque los perros prefieren los huesos naturales por su sabor; los huesos artificiales tienen componentes que les ayudan a la limpieza y como juguete.

¿Cómo hacer un hueso para tu perro en casa? En 5 pasos:

1. Consigue en una tienda para mascotas tiras de cuero crudo, de preferencia las que son de piel de vaca porque las de cerdo son indigestas y le pueden producir vómitos y diarreas a tu perro.

2. Corta las tiras de piel acordes al tamaño final que esperas obtener del hueso, pues debes tomar en cuenta si tu perro es pequeño o grande. Limpia las tiras con una gasa estéril para que no tenga impurezas, polvo o suciedad.

3. Enrolla el cuero que hayas seleccionado dándole varias vueltas, de esta forma, el grueso del futuro hueso será consistente y durará más tiempo.

4. Una vez elaborado el hueso natural de tu perro deberás introducirlo en el horno durante 30 minutos a 65°C, de esta forma el cuero de piel de vaca será más resistente, pero seguirá teniendo sus propiedades.

5. Pasados los 30 minutos el cuero estará listo y seco. Cuando esté frío ya podrás dárselo a tu mascota para que lo muerda y juegue con él.

¿Cuáles son los mejores huesos para perros?

No todos los huesos para perros son buenos, si son naturales, de preferencia deben de ser crudos, nunca cocidos, y de un tamaño grande para que no se los pueda tragar. No hay que olvidar que los huesos con astillas pueden causarle graves problemas.

Huesos de res

Este es uno de los preferidos por los perros, debido a que tiene un enorme cartílago gelatinoso con un gran sabor, además de una buena cantidad de carne.

Huesos de fémur de res

Este hueso tiene una gran cantidad de médula que tendrá entretenido a tu perro un buen rato, y también le ayudará para la limpieza de sus dientes.

Huesos de pollo

Puedes darle huesos crudos de pollo, pero no cocinados porque éstos se deshacen fácilmente y se le podrían clavar en la garganta y en el estómago.

Huesos de cordero

Este hueso también es de los preferidos de los perros, por el sabor intenso de la carne de cordero que queda en los huesos. Elige los más grandes y que sean crudos porque estos huesos cocidos se astillan y podría ocasionarle problemas.

Huesos de cuello

El cuello de pollo, de pato o de cualquier ave tienen una gran cantidad de carne, por lo que es uno de los favoritos de los perros, así que se entretendrá varios minutos chupando su hueso.

Como verás hay varias opciones de huesos para perros, uno de ellos es hacer un hueso en casa de manera divertida, rápida y echando a volar tu imaginación, así que manos en el hueso del perro, y si le das un hueso natural no olvides que debe ser crudo para evitar problemas.

(Con información de Experto Animal y Mis Animales)