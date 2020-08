Primero habla con tu vecino para ver si pueden encontrar una solución al problema; no ladra por molestar, sino porque algo no anda bien

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 14/08/2020

14/08/2020 13:53 hrs.

¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase?, "el perro de mi vecino no me deja dormir porque se la pasa ladrando toda la noche", provocando una mala relación entre vecinos.

Si estás viviendo esta situación, debes sentirte molesto de no poder descansar, y eso a la larga perjudicará tu salud. Lo cierto, es que el perro no se encuentra bien, y los ladridos excesivos son un indicativo de que algo le pasa.

¿Cómo hacer que el perro de tu vecino deje de ladrar?

Que el perro ladre normalmente es algo natural, porque es una acción que empieza y termina con una finalidad concreta. En cambio, cuando esta conducta deja de ser algo normal es señal de que algo no anda bien, y de que el perro se está manifestando de esa manera.

De acuerdo con Experto Animal, portal especializado en mascotas, las señales de alarma de que algo sucede son:

Aburrimiento y frustración

La falta de ejercicio y entretenimiento, si su dueño no pasa suficiente tiempo con él, si no tiene juguetes para entretenerse provoca que el perro se sienta nervioso y estresado, dando como resultado problemas de comportamiento, como ladridos excesivos.

Ansiedad por separación

Suele darse en perros que están excesivamente apegados a sus dueños; se sienten inseguros y estresados cuando se quedan solos en casa, por lo tanto, necesitan llamar a sus amos para que les haga compañía. Este problema se hace más evidente cuando el perro hace destrozos dentro de la casa.

Ladrido de alarma e inseguridad

El perro ladra de forma instintiva cuando algo o alguien se acerca a su territorio, para proteger su espacio, y avisar de esta manera al propietario que alguien se acerca. También hacen esta actividad para entretenerse si están aburridos.

Ladridos compulsivos

Estos ladridos indican una alteración grave en el bienestar del perro. En este caso se habla de una conducta estereotipada, que se caracteriza por ladridos repetitivos y monótonos durante mucho tiempo.

No se encuentran bien

Puede ladrar si sufre algún dolor o enfermedad que origine este comportamiento, por lo que puede iniciarse de forma brusca, es decir, con ladridos excesivos que nunca haya hecho con anterioridad.

Busca soluciones, no problemas

Acércate con tu vecino y explícale la situación de manera amable. Muchos dueños de perros desconocen que su mascota ladra todo el día porque no están en casa. A su vez, habla con otros vecinos que también se sientan afectados para hacerle ver al vecino de que algo anda mal con su perro.

Evita ser agresivo, evita todo tipo de amenazas, no olvides que hablando se entiende la gente, y así evitarás que tu vecino se ponga a la defensiva, y no haya forma de que lleguen a un acuerdo, hazle ver que este problema está afectando tu descanso.

Ayúdale a descubrir cuáles son las posibles causas de que su perro no deje de ladrar, de esta manera contribuirás a encontrar la solución a este problema de comportamiento. Si puedes, graba al perro para que si no está el vecino en casa vea en qué momento lo hace.

FOTO: PEXELS

¿Debo llamar a la policía si el problema no se arregla?

Existen muchos dueños que no son responsables del cuidado de sus mascotas, y no atienden sus necesidades básicas, que puedan originar que el perro ladre todo el día. Así que en el caso de que tu vecino no entienda razones, lo más recomendable es que hables con alguna autoridad para que ponga orden, y ya en un caso muy extremo tomar medidas legales.

Descubrir por qué ladra exactamente el perro de tu vecino, buscar la ayuda de un veterinario puede mejorar el bienestar de su mascota y del vecindario.