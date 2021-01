Cada felino es diferente y pueden demostrar su amor de formas distintas

Los gatos son mascotas maravillosas, a pesar de que en ocasiones su forma de demostrar amor es un poco raro, es difícil que una mascota no quiera a su dueño, sin embargo, si ese es tu caso, a continuación te diremos qué hacer para que tu gato te quiera.

Cuando adoptas a un felino, la integración a la familia no siempre es fácil, al final de cuentas los gatos suelen ser solitarios, si tu le demuestras mucho amor y el no tanto, no debes preocuparte, con el tiempo podrás irte ganando su cariño.

También lee: ¿A qué edad dejan de jugar los gatos?

¿Cómo hacer para que tu gato te quiera?

Es importante que sepas que cada felino es diferente. Algunos quieren estar siempre con sus dueños, pero otros necesitan su espacio. Puede que tu gato te ignore, se vaya cuando te acercas o rechace tus caricias, esto es un comportamiento normal en ellos.

Si tu gato antes era muy cariñoso, pero su carácter ha cambiado y ahora te ignora, te rechaza e incluso te ataca. Debes descubrir la causa de este cambio y tomar medidas para hacer que tu gato te quiera de nuevo.

A continuación te diremos unas técnicas para hacer que tu gato te quiera.

Dale espacio y tiempo

Los felinos necesitan tiempo y espacio para adaptarse a sus dueños. Deben acostumbrarse a tu presencia y perderte el miedo.

En ningún caso debes forzar la situación, nunca debes forzarle a recibir caricias. Prueba a seducirlo con premios o juegos y espera a que acuda de manera voluntaria. Cuando quiera que lo acaricies, se acercará, te olerá y frotará su cuerpo en tus piernas o brazos.

(Foto: Secreto de los gatos felices)

Mejora su ambiente

Una de las principales causas del cambio de conducta en gatos es la ansiedad. Los gatos que viven dentro de casa pueden ser tan felices como los que salen al exterior. Sin embargo, a veces sufren de estrés porque no pueden satisfacer sus instintos básicos como cazar, trepar y rascar. Es por eso que es importante que tu gato cuente con un rascador, juguetes de caza y acecho, juguetes de ingenio y de interacción social.

(Foto: Veterinaria Pobleneu)

Asegura su bienestar

Para hacer que tu gato te quiera, asegúrate de que sus necesidades básicas estén satisfechas. Una alimentación inadecuada puede desencadenar problemas de salud y de comportamiento. Los gatos deben de tomar alimentos de calidad, adecuados a su especie y edad. Siempre deben tener agua disponible, limpia y separada de la comida.

(Foto: Actualidad mascotas)

Vigila su salud

Aunque vivan dentro de casa, los gatos están expuestos a enfermedades infecciosas que pueden causar cambios en su comportamiento. Por lo que es importante que estén vacunados y desparasitados. De igual forma debes estar atento ante cualquier síntoma de enfermedad y acudir al veterinario para hacer revisiones rutinarias.

(Foto: Ocu)

Hacer que tu gato te quiera es una tarea fácil, sigue estos consejos y notarás los cambios, en caso de que notes comportamientos extraños en tu mascota lo ideal es acudir con un especialista.

Continua leyendo: ¿Qué sabores perciben los gatos?

(Con información de: Experto Animal y My Animals)