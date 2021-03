Aunque los gatos trepan por instinto, en ocasiones esto puede ser peligroso para ellos y molesto para sus dueños

Los gatos son intrépidos y gozan de las emociones fuertes, no es sorprendente verlos trepar árboles, cortinas o ventanales, es parte de su instinto, pero, ¿cómo evitar que tu gato trepe? A continuación te lo decimos.

A los gatos les encantan las alturas, trepar y saltar forma parte de su comportamiento, sin embargo, esto a veces puede ser peligroso para los mininos y molesto para los dueños, ya que en caso de trepar una cortina la pueden desgarrar.

¿Cómo evitar que tu gato trepe?

Lo primero que debes saber es que los gatos trepan por instinto. Los ancestros de los gatos ya trepaban porque su cuerpo está diseñado para ello. Tienen uñas retráctiles para agarrarse, una cola larga que les mantiene en equilibrio y un cuerpo ágil y sigiloso para cazar en alturas que a nosotros nos parecerían peligrosas.

Que un gato trepe es algo muy natural y no lo hace porque quiere molestar, sino porque para él es lo más normal del mundo. Los casos caseros necesitan sentir la adrenalina de las alturas igual que los que viven fuera.

¿Cómo evitar que los gatos trepen las cortinas?

Para evitar que trepen por las cortinas es necesario hacerlas poco interesantes para los gatos. Así, ponlas de tal modo que no lleguen hasta el suelo o la repisa de la ventana para que el dobladillo termine al menos 10 centímetros por encima de él. También puedes atarlas, especialmente si tu gato está solo en casa, y evitar que se mueva.

Poner obstáculos en lugares prohibidos

Por mucho que a los gatos les encante trepar, también hay algunas cosas que no les gustan. Por ejemplo, que se les quede pegado algo en sus patitas o las texturas desagradables. Por ello, además de enriquecer su ambiente, para evitar que los gatos trepen tenemos que conseguir que esa conducta se vuelva poco interesante para ellos en los lugares que consideremos prohibidos. Eso sí, siempre sin dañar al animal. Una solución eficaz y nada dañina es poner cinta adhesiva de doble cara en los sitios donde no pueda trepar. Si la pisa se dará cuenta de que es un sitio por donde no puede trepar porque la textura le resultará desagradable y así perderá el interés por seguir haciéndolo.

Coloca un alambrado en lugares peligrosos como los árboles

Si te preocupa que tu gato trepe hacia un árbol por miedo a que se pueda ir de tu jardín, puedes colocar un alambrado en el árbol que impida su acceso o a la altura que desees que tu gato deje de trepar. Así mismo, puedes cubrir el tronco con papel aluminio para evitar que trepe, puedes usar cintas adhesivas porque ya sabemos que esas texturas no les gustan.

Rascador con varias alturas

A los gatos les encanta estar en las alturas. Por ello, es fundamental ofrecerles un espacio con diferentes alturas para descansar y evitar que quieran trepar por paredes o muebles, como un rascador.

Esta estructura presenta una parte importante del hábitat del gato. Los rascadores están envueltos con cuerdas para que los gatos puedan rascar y limar sus uñas, de manera que no solo sirven para trepar y descansar en alto.

Trepar está en los genes de los gatos, si quieres evitar que siga haciéndolo, sigue estos valiosos consejos.

