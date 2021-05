¿Cómo eliminar correctamente los nudos en el pelo de los perros?

Eliminar los nudos en el pelo de los perros no es sencillo, especialmente en aquellas razas que los tienen con facilidad por su tipo de pelaje , como el yorkshire terrier, el schnauzer, el poodle o cualquier otro perro de pelo largo o semi largo.

Si llevas tiempo batallando con los nudos en tu perro y crees que la única solución es cortarlos, no te pierdas la siguiente información.

(Foto: Pexels)

Lo más importante es que desde que tu perro es un cachorro, lo acostumbres al cepillado para evitar los nudos en el pelo, pero si no pudiste evitarlos, te damos algunos consejos para eliminarlos.

Importancia de eliminar los nudos en el pelo de los perros

Los nudos en el pelo de los perros se forman por el roce y no es más que pelo enredado. Para que se formen, influye mucho el tipo de pelo del animal, así como los cuidados y la higiene que le demos. También es importante la actividad diaria del perro y si usa collar o ropa.

Es importante evitar que se formen los nudos en el pelo de los perros, no solo porque son poco estéticos, sino porque puede causar sufrimiento en el perro al intentar desenredarlos y hasta pueden hacer que empiecen a odiar la hora del cepillado.

(Foto: Freepik)

TAMBIÉN LEE: ¿Tienes un perro gruñón? Estas podrían ser las ventajas

Los nudos en el pelo también pueden dar pie a problemas graves de la piel de la mascota, como dermatitis y eccemas, pues la piel no tiene la ventilación necesaria y se acumula más fácilmente la humedad.

Trucos para eliminar nudos en el pelo de perros

Cualquier perro que tenga el pelo un poco largo puede tener nudos si no se le dan los cuidados adecuados, especialmente el cepillado.

Generalmente los nudos se forman en zonas donde tienen más roce, como debajo de las orejas, alrededor del collar, en las axilas, la cola y detrás de las patas.

¿Cómo eliminarlos? Lo primero es comprobar la distancia entre el nudo y la piel, pues nunca debemos jalar para no hacerle daño al animal. Sujeta el nudo por la base y humedécelo con un spray o acondicionador especial.

(Foto: Freepik)

No debes bañar al perro porque esto no deshace los nudos, solo hay que humedecer un poco esa zona afectada. Empieza intentando deshacer el nudo con tus manos, desde la punta y abriendo pelo a pelo. Los nudos sencillos se eliminarán solo con este movimiento.

Si no es posible, usa un peine metálico fino, recuerda, siempre sujetando la base del pelo para no jalar y lastimar al perro. En caso de que el nudo sea muy denso o que esté muy pegado a la piel, la mejor opción es cortarlo, con mucho cuidado y sin jalar para no causar heridas. Lo recomendable es poner el peine entre el nudo y las tijeras.

Cuidados después de eliminar los nudos

Una vez que se desenredan los nudos debemos cepillar a profundidad a la mascota y finalizar con un baño y secado a la perfección, siempre con productos específicos para el tipo de pelo del animal. Se pueden incluir acondicionadores o suavizantes que nos recomiende el profesional.

(Foto: Freepik)

Al secar, no frotes la toalla sobre el pelo del perro porque podrías volver a producir nudos. Es mejor usar una secadora. Después del baño, vuelve a cepillar y felicita a tu mascota por su buen comportamiento en el proceso, si puedes, dale un premio o juega un rato con él o ella.

Recuerda que eliminar los nudos en el pelo del perro es complicado, así que lo mejor es prevenir con cepillados diarios y visitas frecuentes a la peluquería canina, especialmente si el perro tiene pelo largo o con tendencia a nudos y rastas. Usa un peine adecuado y pon especial atención a las zonas de mayor roce.

SIGUE LEYENDO: 7 razas de gatos grises y sus maravillosas características

(Con información de Experto Animal)