¿Cómo elegir juguetes para tu perro en cuarentena y cómo limpiarlos?

23/04/2020 15:54 hrs.

La palabra "Cuarentena" implica que nadie sale y eso incluye a tu perro... a menos de que tengas un jardín lo suficientemente amplio como para que vaya a correr.

El nuevo coronavirus covid-19 los afecta también a ellos y si bien los canes no pueden transmitir la enfermedad ni contraerla, el aislamiento les está limitando el ejercicio que generalmente harían si no tuvieran que estar encerrados y pudieran caminar libremente por el parque.

Mantenerlos ocupados dentro de la casa es fundamental para el cuidado de su salud y por ello aquí te dejamos la mejor manera de escoger los juguetes de tu perro en la cuarentena.

¿Cuáles son los juguetes adecuados para mi perro durante la cuarentena por covid-19?

Ahorita ya no puedes salir a comprar juguetes para tu lomito, pero eso no significa que no puedas mantenerlo ocupado dentro de la casa.

No necesitas buscar mucho, ya que prácticamente puedes encontrar objetos para entretener a tu perro en la calle o dentro de tu cocina o cochera. Procura que sean materiales que no se puedan romper y lastimar a tu mascota.

Tu mejor aliado: tu creatividad... y las cosas que puedas encontrar para llevar a cabo diferentes actividades.

Aquí te dejamos 5 juguetes adecuados para perros durante la cuarentena:

1) Un palito: Lo puedes encontrar afuera de tu casa y no necesariamente tienes que lanzárselo. Puedes dárselo para que lo mastique o agarrarlo, ponerte de pie y moverlo para que "Firulais" salte por él.

Ahora bien, si tienes patio, podrás aventarlo para que lo traiga de regreso. Depende del espacio que tengas disponible, pero es un ejercicio que también puedes hacer en lugares pequeños.

2) Botellas de plástico: Tira la basura que pueda empezar a oler feo y quédate con las botellas. Puedes acomodarlas en el piso simulando un laberinto y ponerte del otro lado para que tu perrito las esquive y llegue a un premio, que puede ser una croqueta.

Esto además estimula su inteligencia y le ayudará a resolver problemas más adelante si es que se le presenta alguna situación. Seguramente, si lo llevaste con un entrenador, recuerdes cómo se dirigía el especialista a tu mascota para que realizara el ejercicio solicitado.

Los canes son animales muy inteligentes y una vez que esquiven todas las botellas podrán llegar a lamerte la cara o a saltarte encima. Felicidad para ti, diversión y momentos contigo para él.

3) Juegos de adivinanza: toma una croqueta con cualquiera de tus manos y llama a tu perrito. Una vez que se encuentre frente a ti, mueve los brazos de diferentes maneras para intentar confundirlo.

Después de esto, dile que indique con su patita dónde está el bocadillo y espera a ver su reacción. Esto los hará pensar y tendrán que esforzarse para encontrar el "premio".

4) Obstáculos: Si cuentas con un patio o un espacio de buen tamaño, puedes acomodar macetas, conos, llantas u otros objetos a manera de pista para que corran, salten y persigan una pelota o un palito. Piénsalo como un entrenamiento de futbol en el que tu perrito es el jugador y tiene que pasar en zig-zag por unas estacas antes de poder tirar.

En este caso, podrás lanzarle un objeto después de que pase los obstáculos para que lo traiga de regreso.

5) Obediencia: No implica juguetes y podrías divertirte tu también. Dile que "gire" y gira tú también, acuéstate y dile que se acueste, ordénale que salte o que se haga el "muertito". De esta manera pondrás a prueba sus reflejos y sentidos, además de que podrás ver cuánto ha aprendido y lo inteligente que es.

La obesidad en los perros es un problema real y así como tú puedes subir de peso durante el aislamiento, ellos también lo pueden llegar a padecer.

¡Mantenlo ocupado!

¿Cómo limpiar los juguetes que uses para entretener a tu perro?

Algunos no tendrás que limpiarlos, pero en el caso de las pelotas, los juguetes como monitos de peluche o cualquier otro material que se lleven a la boca, deberás limpiarlos muy bien.

1) Para el lavado de juguetes duros y de goma: Primero que nada, raspa la suciedad y los escombros visibles. Puedes usar un cepillo de dientes para limpiar la suciedad, las hojas, el pasto o las partículas de comida.

2) Remoja los juguetes de goma dura en agua tibia y jabonosa: Llena el fregadero con agua caliente y agrega un chorro de detergente líquido. Sostén los juguetes debajo del agua corriente y frótalos con una esponja o con la mano.

3) Enjuaga los juguetes con agua fría: Exprime el exceso de agua de los juguetes y colócals sobre una toalla para que se sequen al aire.

4) Límpialos frecuentemente: No se trata de que lo hagas todos los días, tampoco todas las semanas, pero sí es recomendable que lo realices varias veces al mes

5) En el caso de los juguetes suaves, rellenos o de cuerda, podrás usar un cepillo de dientes para quitar la suciedad, meterlos a la lavadora o introducirlos al microondas (en caso de que no tengan metal o materiales que puedan ocasionar un corto).

Recuerda no usar cloro u otro líquido de limpieza, ya que podrías envenenar a tu perro.