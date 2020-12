Aunque en ocasiones es difícil detectar la sordera en gatos, lo más común es que un gato sordo no reaccione nunca a estímulos auditivos.

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 09/12/2020

09/12/2020 14:37 hrs.

Conforme tu mascota envejece su salud se deteriora y puede llegar a presentar discapacidades, es por eso que hoy te diremos cómo detectar si tu gato ha quedado sordo.

La sordera en gatos, puede suceder bien porque nazca con ella o porque desarrolle enfermedades que tienen entre sus consecuencias la pérdida de audición.

¿Cómo detectar si tu gato ha quedado sordo?

En ocasiones puede ser complicado detectar si un gato es sordo, ya que son animales muy independientes y, a veces, no acuden cuando los llamas simplemente porque no tienen ganas. Además, se adaptan muy bien al medio, por lo que compensarán su falta de audición con otros sentidos.

También lee: ¿A los perros les puede dar cirrosis?

Lo más común es que un gato sordo no reaccione nunca a estímulos auditivos y que solo lo haga cuando lo toques.

Un síntoma de la sordera en el gato es el volumen de sus maullidos, al no escucharse no saben controlarlo y suelen maullar muy fuerte. Así mismo, en ocasiones se tambalean un poco al caminar, ya que al tener el oído afectado pueden generar problemas de equilibrio. Este problema puede ir acompañado de vómitos.

(Foto: Mascota en casa)

Trucos para saber si un gato es sordo

Si sospechas que tu gato es sordo, te mostramos unos trucos para poder comprobarlo:

-Si llegas a casa y no aparece: Aunque sean animales independientes, normalmente, cuando su dueño llega a casa suelen salir a recibirlos. Si no aparece puede ser porque no te escucha llegar.

-Prueba de la aspiradora: Generalmente a los gatos les suele asustar mucho este electrodoméstico, sin embargo, a los que están sordos y no escuchan su fuerte sonido les gusta jugar con ella.

-Aplaude cuando esté dormido: Cuando duerma, colócate cerca y comienza a aplaudir fuerte. Lo normal sería que se despierte sobresaltado al escuchar ruidos fuertes, pero si no reacciona puede padecer problemas de audición.

-Haz ruido cuando esté distraído: Todos los gatos reaccionan cuando escuchan un ruido fuerte, si el tuyo no lo hace, es probable que tenga problemas de audición.

¿Por qué los gatos blancos desarrollan sordera?

Es importante aclarar que no todos los gatos blancos son sordos, aunque es cierto que muchos de los felinos blancos y de ojos azules pueden desarrollar sordera debido a su genética.

(Foto: Clínica Veterinaria San Francisco)

Recuerda que si tienes sospechas de que tu gato se ha quedado sordo, debes llevarlo a un veterinario que te diga qué cuidados debes tener con tu mascota.

(Con información de: Yo amo a las mascotas y Experto Animal)