Cuando nuestras mascotas enferman nos duele como si fuéramos nosotros mismos los que estamos padeciendo la enfermedad, cuando un gato nace o queda ciego se deben tener cuidados especiales, por lo que te diremos cómo cuidar a un gato que ha quedado ciego.

Es importante que sepas que los gatos pueden vivir muchos años aunque no puedan ver, con tener ciertos cuidados especiales, la vida de un felino ciego puede ser igual de plena y feliz que la de uno que sí puede ver.

La visión es un sentido muy importante para los gatos. Les sirve para moverse y conocer su entorno, cazar e interactuar con otros felinos, por eso cuando un gato queda ciego se deben tener cuidados especiales.

¿Cómo cuidar a un gato que ha quedado ciego?

Los cuidados y las necesidades de los gatos ciegos que quedan así por una enfermedad o lesión permanente son distintos de los de aquellos que nacen con la discapacidad. En muchos casos de enfermedad degenerativa de la vista, el veterinario suele recomendar la extirpación de los ojos para evitar problemas derivados de la enfermedad o traumatismo causal.

Ante esta situación, el gato se queda ciego de forma repentina, por lo que puede encontrarse muy desorientado y asustado. Es normal que no quiera usar el arenero o que no lo use como es debido y los desechos terminen afuera. No es nada raro que el gato no quiera moverse durante los primeros días e incluso meses.

Es fundamental que se tengan los siguientes cuidados en un gato que ha quedado ciego:

-Evitar que la mascota salga sola a la calle aunque antes lo hiciera. El que el gato salga solo a la calle después de quedar ciego es muy peligroso.

-A pesar de que puede generarte un poco de angustia y preocupación al principio, es mejor dejar que el gato se mueva solo, ya que las almohadillas de sus patas dejan un olor especial y característico que ayuda a los felinos a guiarse.

-Cuando te vayas a acercar a él, siempre debes hablarle desde lejos. De esta forma, el felino sabrá que alguien se acerca y no se asustara.

-Es mejor evitar mover muebles o hacer ruidos inesperados si no existe una necesidad justificada.

(Foto: Pinterest)

Es fundamental que adaptes tu hogar

Es fundamental que sepas que no se deben tener los mismos cuidados para un gato que ha quedado ciego a uno que ha nacido así. El felino que siempre ha carecido del sentido de la vista no tendrá problemas para desenvolverse dentro de un hogar. Por el contrario, los gatos que se quedan ciegos cuando ya son adultos si deberán vivir en una casa adaptada a ellos. En este sentido, es muy importante que no haya ningún mueble u objeto contra el que pueda chocar la mascota.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo saber si tu gato es ciego?

Saber si un gato ve o no puede no ser tan sencillo como parece, pues las enfermedades más comunes que hacen que un gato vaya perdiendo visión no aparecen de forma abrupta. Por el contrario, el animal se va quedando ciego con el paso del tiempo.

En estos casos, saber si el felino sufre ceguera puede ir muy ligado a su conducta. La ceguera suele ser causada por una enfermedad oftálmica, metabólica o intracraneal. Estas patologías van ligadas a cambios de comportamiento, sobre todo en caso de la enfermedad intracraneal, pues en su mayoría son tumores.

En cualquier caso, el veterinario es el que deberá decirte si tu gato es ciego o no y cuál es el tratamiento que deberán seguir.

(Foto: Pinterest)

Si tu gato es ciego deberás de tener cuidados especiales con él, acude al veterinario en caso de sospecha y llénalo de amor.

(Con información de: My Animals y Experto Animal)