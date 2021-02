Los gatos sphynx tienden a acumular más grasa y suciedad que el resto de los gatos; recomiendan bañarlos una vez al mes

Los gatos sphynx o los gatos sin pelo necesitan una serie de cuidados higiénicos más frecuentes que el resto de los gatos, debido a que su piel es muy sensible y tiende a acumular más grasa y suciedad.

Los gatos sin pelo se caracterizan porque sudan en exceso, por lo que necesitan mantener una limpieza regular y unos cuidados especiales para tener un aspecto aseado y adecuado a su tipo de cuero cabelludo, por lo que recomiendan bañarlos una vez al mes.

Cómo bañar a un gato sin pelo

Limpia ciertas zonas de su cuerpo

Antes de meterlo al agua, límpiale los ojos, las uñas y las orejas que son zonas de su cuerpo donde tiene a acumularse más suciedad. Cada semana limpia sus ojos con un paño limpio y suero fisiológico, en el caso de las uñas quítale toda la cera que se haya acumulado en sus garras y las orejas aséalas introduciendo unas gotas limpiadoras, que harán que expulsen la cera acumulada.

Utiliza una bañera

Debe ser una bañera donde quepa bien tu mascota, echa un poco de agua tibia, que es la temperatura ideal para que no sienta frio, ni calor, ya que esto podría dañar su piel sensible.

Mételo poco a poco

Para que no huya, mójalo lentamente por todo el cuerpo sin llegar a la cabeza y luego enjabónalo con suavidad haciendo más hincapié en las patas y en la panza, como dándole un masaje.

Utiliza un champú para gatos sin pelo

Escoge un champú que se adapte a sus necesidades específicas cutáneas. En las tiendas de animales venden un gel para gatos con piel sensible, pero si no lo consigues, puedes comprar un champú para bebés humanos que cuidan sus pieles delicadas y tienen un pH neutro.

Enjuágalo con abundante agua

Enjuaga todo su cuerpo con abundante agua y repite la misma operación, pero ahora enfocándote solo en la cabeza, con cuidado de no meterle agua en la nariz ni en los ojos.

Sécalo muy bien

Sácalo de la bañera y sécalo bien con una tolla suave para asegurarte de que su piel quede totalmente seca.

¿Qué pasa si no bañas a un gato sin pelo?

Si no lo bañas nunca, tu gato empezará a estar sucio y, además de acumular microorganismos nocivos en su cuerpo, su piel se volverá aceitosa y ensuciará todos aquellos lugares y objetos que toca a su paso porque la grasa que desprende es de un color rojizo.

¿Qué hacer si a tu gato sin pelo no le gusta el agua?

Hay una alternativa que puedes utilizar y son las toallitas húmedas especiales para gatos, pero también puedes comprarlas las que se usan para desmaquillar que son para pieles sensibles humanas, ambas te ayudarán a limpiar a tu gato sin pelo sin necesidad de que uses agua.

Si tienes un gato bebé es el momento ideal para que le inculques el gusto por el agua, bañándolo a partir de los dos o tres meses de edad, así será más fácil bañarlo cuando sea adulto porque estará acostumbrado al agua.

Si tienes un gato sin pelo no dejes de bañarlo una vez al mes para que no acumule grasa y suciedad, que con el tiempo afectará su piel sensible, logrando de esta manera tener un gato sano y feliz.

