Ellos también pueden padecer de este problema

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 07/12/2019

07/12/2019 15:22 hrs.

Generalmente son muy seguros y confían en nosotros con todo su corazón, pero así como nosotros llegamos a sentir inseguridad en algunas cuestiones, los perros también pueden llegar a padecer este miedo.

Ya sea que hayan tenido una mala experiencia pasada, una socialización deficiente o una mala estimulación mental, este estado causa mucha ansiedad y estrés a nuestros perros, por lo que los problemas de comportamiento pueden aumentar.

No te espantes, es uno de los problemas de comportamiento más comunes en perros, sobretodo en los que fueron rescatados de refugio o en aquellos en los que su dueño no supo establecer su liderazgo de forma clara y firme.

Te podrás dar cuenta si tu perro es inseguro o sufre de inseguridad si se esconde debajo de los muebles, las sillas y las camas cuando te le acercas o te gruñe sin razón aparente.









Puedes leer: ¿Cómo saber si mi gato tiene fiebre?

El perro no está seguro de su entorno, carece de confianza en sí mismo y manifiesta sus temores al comportarse de una manera aparentemente agresiva hacia las personas, los animales y su dueño.

¿Cómo ayudar a un perro inseguro?

Puedes empezar por no regañarlo ni corregirlo. Recuerda que no conoces el pasado del animalito, por lo que una aproximación más amistosa puede hacerle sentir que no le va a pasar nada y sienta más conexión contigo.

Antes que nada, tienes que conocer los signos de inseguridad en los perros: se sienta en la esquina solo, gruñe cuando se le acerca, bosteza con frecuencia, está jadeante, es sumiso y orina con frecuencia.

Para tratarlo, hay que hacer lo siguiente:

- Lo primero que debemos hacer es demostrarles que somos los líderes de la manada: esto le dará confianza y seguridad porque podrá estar mucho más relajado. Es importante demostrarle que si quiere algo, tendrá que hacer algo para conseguirlo y enseñarle órdenes básicas que reforzaran la autoridad que tenemos sobre él.

- No refuerces el comportamiento inseguro: No premies el miedo. No lo acaricies y le digas "tranquilo, no pasa nada". Podrás creer que es lo correcto para calmarlo, pero él no entiende nuestras palabras y en realidad estás consiguiendo el efecto contrario al que deseas.

El perrito lo percibe como elogios y lo único que haces es que sienta que tener miedo es bueno.





También te puede interesar: ¿Cómo identificar cuando tu perro tiene ansiedad?

- No lo mimes demasiado: solo conseguirás fomentar su miedo. Debemos darle cariño y premiarlo cuando se encuentre tranquilo y haga las cosas bien.

- Enfrentar sus miedos: Uno pensaría que si algo le da miedo, deberíamos alejarlo de ese entorno, pero la verdad es que lo que lo ayuda es todo lo contrario: si tiene miedo de salir a la calle, sácalo a la calle. Si se siente inseguro con personas seguras, llévalo a conocer. No debemos separarlo de las situaciones que lo aterran, debemos conseguir que se enfrenten a ellos para que lo superen.

- Ejercicio y movimiento: A nosotros nos libera del estrés y también los auxilia a ellos. Cuando se encuentren fuera, lánzale una pelota para que corra o haz que sus caminatas sean más largas para que se "desenchufe" y sienta más relajado.

- Correa larga: Sácalo con una correa larga que le permita caminar, moverse y olfatear. Que a veces sea él quien decida el rumbo.

De esta manera, tu perro irá eliminando sus miedos y sentirá, con el tiempo, una cercanía contigo, que fuiste quien lo hizo sentir seguro y querido.





Con información de Pethelpful, lealcan, lacanina.weebly