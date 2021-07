Captan a perrito cruzando la frontera México Estados Unidos

En las imágenes que fueron compartidas en Facebook por Diana Díaz y que se hicieron virales, se ve al lomito caminando junto a otras personas que se dirigían al cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego, y hasta es acariciado por un agente de Estados Unidos que lo dejó pasar.

Medios de comunicación internacionales aseguraron que el can pudo transitar entre las dos naciones sin ninguna restricción, a pesar de que no llevaba visa u otros documentos oficiales.

Requisitos para que tu perro pase a Estados Unidos en coche

Certificado médico (traducido al inglés).

Declaración de que tu perro ha vivido en México los últimos seis meses.

De acuerdo con el Animal and Plant Health Inspection Service del USDA, debes comprobar ante la CDC (Centers for Disease and Control Prevention) que tu perrito está sano.

Por lo tanto, el primer y más importante requisito para pasar un perro de México a Estados Unidos consiste en hacer una visita al veterinario para que lo examine a detalle y le expida un certificado médico.

En caso de que tu perrito haya visitado algún otro país que no sea México en los últimos seis meses, tendrás que vacunarlo contra la rabia y desparasitarlo del gusano barrenador para que pueda cruzar la frontera.

(Foto: YouTube)

Requisitos para que tu perro pase a Estados Unidos en avión

Certificado médico de tu perro en español e inglés.

Declarar que tu perro ha vivido en México toda su vida o por lo menos los últimos seis meses.

En lo que respecta al abordaje del avión, esto dependerá de cada línea, pues cada una tiene sus propios requerimientos para que un perro viaje en avión.

(Foto: Pinterest)

Prohíbe Estados Unidos entrada de perros de países con riesgo de rabia

A partir del 14 de julio de 2021 hay una suspensión temporal de un año a la entrada de perros procedentes de más de 100 países donde la rabia sigue siendo un problema.

Aproximadamente un millón de perros son llevados a Estados Unidos al año, y se tiene previsto que la prohibición afecte a entre 4% y 7.5% de ellos, señalaron las autoridades. Solo harán excepciones en el caso de los perros guía o para los extranjeros que se mudan al país con sus mascotas.

La prohibición se implementó debido a un aumento en el número de cachorros a los que se les negó la entrada porque no eran lo suficientemente grandes para estar completamente vacunados, señalaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los países de América y el Caribe que están catalogados como de alto riesgo de rabia son: Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela, entre otros.

(Con información de Excélsior y Wamiz)