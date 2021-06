Cachorro y periquito sorprenden con su increíble amistad

Una increíble amistad

En el video que se hizo viral se puede ver cómo al cachorro y al periquito australiano les gusta jugar. El perrito disfruta de pasear en el lomo al periquito como si fuera un caballo y al pajarito se ve que le encanta, porque va salte y salte con el movimiento de la carrera que lleva su amigo canino. También les gusta darse besitos como muestra del cariño que se tienen.

Las tiernas imágenes fueron compartidas en TikTok por el usuario @cutepetowner y ya suman más de dos millones de likes en dicha red social, debido a que ambos animales son encantadores, sorprendieron con su increíble amistad.

¿Qué hacer si tienes perros y aves?

Es normal que en alguna ocasión te encuentres con que es necesario que fomentes un equilibrio adecuado si tienes perros y aves en casa para que haya una buena convivencia entre ellos. Lo ideal es que los presentes primero y luego que establezcas medidas de seguridad para que no se hagan daño.

Cada vez hay más perros que ignoran a los pájaros que vuelan libres, tanto fuera como dentro, por lo que están en armonía juntos, pero cuando planeas una convivencia entre perros y pájaros, debes estar atento porque cada can es diferente. Las posibilidades de una convivencia en armonía son mayores con razas de perros que no tienen instinto cazador como los bichones, los pequeños perros leones o los carlinos.

La convivencia entre perros y aves

Si quieres que tus animales no se quieran comer unos a otros y tengan contacto directo, debes hacerlo bajo unas condiciones. Entre ellas está que el peludo conozca al ave desde que es cachorro y sea educado para ser cercano a los pájaros. Si no manifiesta ningún interés por cazar puedes intentar tener a perros y pájaros juntos en una misma habitación, pero siempre bajo supervisión.

Esto no se recomienda siempre, pues ni el perro ni el pájaro se benefician demasiado de la cercanía. Además, siempre hay un poco de riesgo, si el pájaro pellizca con su pico la sensible nariz del can, este puede morderlo. Incluso los perros pequeños ocasionan heridas graves. Algunos pájaros como los loros, pueden herir de gravedad al lomito en la cabeza con sus potentes picos.

(Foto: Captura TikTok)

Especies de aves para tener a perros y pájaros juntos

Con cualquier especie de ave debes mantener una distancia de seguridad entre esta y el perro, ya sea que tengas periquitos, canarios, agapornis, diamantes cebra, cacatúas y graculas religiosas. Los loros tienen una mejor opción para defenderse con su fuerte pico, además son más grandes. Esto no quiere decir que se lleven mejor, pues incluso un perro pequeño puede matar a un loro al morder.

