Desafortunadamente aún existe gente despiadada que es capaz de abandonar a sus mascotas, sacarlos a la calle o peor aún; tirarlos a la basura. Hoy te contaremos la historia de un cachorro abandonado en la basura pero que fue rescatado y en la actualidad es policía.

Muchas personas aman a las mascotas como si fuera un integrante más de la familia, pero también existe la contraparte, hay quienes son capaces de abandonarlas y dejarlas a su suerte.

Cachorro abandonado en la basura se convierte en policía

En julio de 2020, en el condado de Surrey, Inglaterra, tres cachorros de seis semanas fueron encontrados en un depósito de basura. Los tres estaban desnutridos, tenían sarna y además padecían de infecciones en ojos y oídos.

Tras el rescate, los cachorros fueron adoptados por distintas familias, pero Badger fue devuelto ya que su carácter era demasiado enérgico para sus adoptantes.

Tras notar que el cachorro adoraba los juegos complejos y las búsquedas que implicaban investigar con su nariz, a los encargados del refugio se les ocurrió que Badger podía ser adoptado por la policía.

Su temple y su curiosidad hacían que este Cocker spaniel fuera candidato para convertirse en perro policía. El refugio contactó a la policía local y estos accedieron con gusto.

Badger ahora tiene veinte meses de edad. Pasó con éxito el programa de entrenamiento y poco después de cumplir el año de edad se certificó como un detector profesional.

Este perro se ha convertido en una celebridad dentro de la policía inglesa, no solo por su conmovedora historia sino por lo extraño que es ver a un Cocker en labores de este tipo, ya que los perros policías suelen ser principalmente pastores alemán y beagles.

"Ha sido increíble verlo transformarse de un asustado cachorro en un bravo e inteligente héroe que lucha contra el crimen", dijo Jo Douglas, quien fue su cuidador en el refugio cuando era un cachorro.

El cocker spaniel es ideal para las familias

El cocker spaniel inglés es un perro muy inteligente, juguetón y sociable, que siente mucho apego por su familia humana y que necesita estar siempre junto a los suyos para sentirse bien, sino podría sufrir ansiedad por separación. Esto no significa que nunca pueda quedarse solo, pero si no tienes mucho tiempo para compartir con él, lo mejor es que no lo consideres para que sea tu mascota.

El carácter de esta raza suele ser dulce y tierno con sus familiares. Por el contrario, suele mostrarse algo distante con personas desconocidas. Se trata de un perro apegado a sus humanos, pues adora pasar tiempo con ellos. Es muy fiel y atento.

Se trata también de una raza alegre, activa y con fuerte personalidad, especialmente juguetona y nerviosa, que encaja perfectamente en una familia activa, que le pueda ofrecer el cariño que necesita.

Suele sorprender su actitud silenciosa en comparación con su estilo de vida energético, pero lo cierto es que el carácter de este perro enamora a cualquiera que le conoce.

Los problemas de conducta más habituales del cocker spaniel son la destructividad, la persecución de animales pequeños o la agresividad. Generalmente estos problemas aparecen cuando no se socializa correctamente al perro, cuando no se les estimula mental o físicamente o cuando existe un conflicto social entre él y sus familiares.

